Por: Caracol TV

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Un bebé recién nacido habría sido encontrado en una ciclorruta de Bogotá, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades. El menor habría sido abandonado poco después de su nacimiento y fue auxiliado por una patrullera de la Policía Metropolitana, quien lo llevó de inmediato a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

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El caso se conoció a través de un video que comenzó a circular en redes sociales y que muestra el momento en que la uniformada ingresa a una institución de salud con el recién nacido en brazos. En las imágenes se observa cómo solicita ayuda al personal médico para que el pequeño sea atendido cuanto antes. Sin embargo, todavía hacen falta elementos para reconstruir cómo llegó el bebé hasta la ciclorruta y cuánto tiempo transcurrió entre el abandono y su traslado al hospital.

(Lea también: Dan reporte preliminar por muerte de bebé en guardería de Medellín; alcaldía se pronunció)

¿Qué se sabe del rescate del bebé en Bogotá?

El caso provocó pronunciamientos de integrantes del Concejo de Bogotá. Una de ellas fue María Clara Name, del partido Alianza Verde, quien reconoció la actuación de la patrullera y rechazó que un recién nacido haya sido expuesto a una situación que podía poner en riesgo su vida. “Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños. Hacemos un llamado a las madres: si atraviesan una situación difícil, busquen ayuda. Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, indicó la funcionaria.

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¡Las heroínas con uniforme sí existen! ❤️ Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada de la @PoliciaBogota, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una cicloruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños. Hacemos un llamado a las madres: si atraviesan una situación difícil, busquen ayuda. Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos. ¡El abandono nunca puede ser una opción! — María Clara Name R 🌻💚 Concejal de Bogotá (@MariaClaraName) November 8, 2026

La cabildante destacó que la rápida reacción de la uniformada permitió que el menor llegara a un centro médico y recibiera asistencia. También aprovechó para dirigirse a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o que consideran que no cuentan con las condiciones para hacerse cargo de un hijo.

“Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños. Hacemos un llamado a las madres: si atraviesan una situación difícil, busquen ayuda. Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”.

Por su parte, Rocío Dussán, concejal del Polo Democrático, pidió que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes podrían tener responsabilidad en el caso. La funcionaria hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las circunstancias en las que fue encontrado el bebé. Asimismo, solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de que se adelante el proceso correspondiente para garantizar la protección integral del menor. “Ningún bebé debería comenzar su vida en estas circunstancias, su vida importa y merece toda la protección del Estado”.

¿Cómo denunciar el abandono de un menor?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores. “Debe denunciar la situación ante el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) comunicándose a la línea gratuita de atención e informando el lugar donde está ubicado el menor”, según se explica en un texto del Ministerio de Justicia- Con el propósito de que se impongan medidas de protección para los menores de edad y se efectúe el restablecimiento de sus derechos, se debe poner el caso en conocimiento del defensor de familia o comisario de familia, quien evaluará la situación.

“Dependiendo de la gravedad de los hechos y las consecuencias del abandono, impondrá la medida que considere pertinente. Las medidas de restablecimiento serán establecidas para cada caso en particular, las cuales pueden ir desde amonestación hasta la declaratoria de adopción de menor, junto con la perdida de la patria potestad”. Existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:

Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

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