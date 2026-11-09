Por: Portal Bogotá

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El Festival Raíces Bogotá Andina 2026 se ha consolidado como uno de los grandes encuentros culturales de la ciudad, según información publicada en Bogotá.gov.co. Este evento, liderado por la Fundación Social Sembrando Camino, representa una apuesta importante por la música andina y sus vertientes contemporáneas, con el propósito fundamental de fortalecer y fomentar la apropiación social de estas expresiones culturales en la capital. Desde su inicio, el festival se ha caracterizado por su papel pedagógico, artístico y de circulación de agrupaciones tanto nacionales como internacionales.

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La décima edición del festival se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026 en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Según datos suministrados por la misma fuente, la programación incluirá aproximadamente 19 presentaciones musicales. El evento integra no solo conciertos, sino también procesos de formación, encuentros de saberes, acciones de memoria cultural y estrategias de apropiación ciudadana, fortaleciendo así una experiencia integral para el público asistente.

El acceso a todas las actividades del festival será gratuito, lo cual elimina barreras para la participación de la ciudadanía y da lugar a un espacio incluyente y abierto. Entre los protagonistas de las presentaciones se encuentran tanto agrupaciones emergentes como artistas con marcada trayectoria, quienes mostrarán propuestas vinculadas a las músicas andinas y de raíz. De acuerdo con la información oficial, estos procesos formativos buscan, además de enriquecer la programación, ofrecer plataformas para visibilizar nuevas propuestas y salvaguardar el patrimonio musical de la región.

El Festival Raíces Bogotá Andina, con más de diez años de historia, ha logrado posicionarse como un referente para la circulación de las músicas andinas en Bogotá. Según el portal institucional, su proyección para la edición de 2026 reafirma el compromiso con la memoria cultural y la creación de estrategias de ciudad en torno al arte, la diversidad y el reconocimiento de la identidad musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Festival Raíces Bogotá Andina 2026?

La programación del Festival Raíces Bogotá Andina 2026 abarca cerca de 19 presentaciones musicales, e incluye conciertos, procesos formativos y encuentros de saberes que integran a agrupaciones nacionales, internacionales y emergentes. Todo esto se desarrollará entre el 13 y el 22 de noviembre de 2026 en el Teatro El Ensueño, con entrada libre para el público.

¿Dónde se realiza el Festival Raíces Bogotá Andina y cómo participar?

El Festival Raíces Bogotá Andina se llevará a cabo en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, localidad de Ciudad Bolívar. La asistencia es abierta al público y todas las actividades son de entrada libre, permitiendo que cualquier persona interesada en la música andina y sus expresiones contemporáneas pueda participar sin costo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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