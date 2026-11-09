Por: Portal Bogotá

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Este lunes 9 de noviembre de 2026 se presenta una suspensión programada del suministro de agua en distintas zonas de Bogotá, debido a trabajos de infraestructura ejecutados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la EAAB, estas labores tienen como objetivo mejorar el suministro y minimizar las afectaciones causadas por posibles daños mayores en tuberías o accesorios del sistema. La interrupción del servicio es necesaria para llevar a cabo las obras de manera segura y eficiente, lo cual implica que algunos barrios de la ciudad experimentarán cortes que podrán durar varias horas.

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Las localidades específicamente afectadas por estos cortes son Suba y Santa Fe. En la localidad de Suba, los barrios San José de Bavaria y Villa del Prado tendrán la suspensión desde las 10:00 a. m. y durante un tiempo estimado de hasta 24 horas. El área comprometida abarca desde la carrera 58 hasta la carrera 80, entre la calle 170 y la calle 183. En este sector, el motivo principal es la ejecución de empates en las redes del acueducto, una labor técnica que suele requerir tiempo y precisión para garantizar la correcta integración y funcionamiento de los sistemas de distribución de agua.

En cuanto a la localidad de Santa Fe, los barrios Bemposta, Montecarlo, El Triángulo, La Castaña y Dorado Laches también experimentarán cortes, aunque en este caso la duración será de hasta 4 horas, iniciando igualmente a las 10:00 a. m. El área corresponde a la zona comprendida entre la calle 1 y la calle 14 sur, entre la carrera novena y la carrera 21 este. Para estos barrios, la razón del corte es la verificación del macromedidor, un dispositivo utilizado para medir grandes volúmenes de agua y asegurar la precisión en el monitoreo del flujo hacia las áreas correspondientes.

Consciente de las molestias que estos cortes pueden causar a la ciudadanía, la EAAB ha recomendado a los usuarios tomar medidas preventivas. Antes del inicio de la suspensión, es recomendable llenar el tanque de reserva y, en caso de almacenar agua en recipientes, consumirla antes de las 24 horas para evitar riesgos sanitarios. Se aconseja priorizar el uso racional del agua, especialmente para el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la EAAB dispondrá del servicio de carrotanques para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público, los cuales pueden ser solicitados a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 9 de noviembre de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios que enfrentarán cortes de agua el lunes 9 de noviembre de 2026 son San José de Bavaria y Villa del Prado en la localidad de Suba, y Bemposta, Montecarlo, El Triángulo, La Castaña y Dorado Laches en la localidad de Santa Fe. Los trabajos y la duración de los cortes varían entre estos sectores.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB sugiere llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada dentro de las 24 horas y usar el recurso de forma racional, especialmente para lavado de manos y preparación de alimentos. Para clínicas y hospitales, se podrá solicitar suministro vía carrotanque a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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