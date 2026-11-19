Por: Portal Bogotá

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Un importante impulso para la protección ambiental acaba de recibir Bogotá y su región, gracias a la aprobación de un proyecto por parte del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Este respaldo permitirá la movilización de 76 millones de dólares para resguardar los ecosistemas estratégicos que proveen de agua a casi 10 millones de habitantes en la capital colombiana y 22 municipios de la Sabana, según información publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

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El anunció fue hecho por Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, acompañada del ministro de ambiente, Fabio Arjona, y Carlos Costa, director de Conservación Internacional, en Antalya, Turquía, durante la COP31. Esta conferencia se reconoce mundialmente como el principal espacio para negociar y dar seguimiento a las acciones globales contra el cambio climático, y allí se presentó el proyecto ante la comunidad internacional.

La iniciativa contempla una donación de 45 millones de dólares por parte del Fondo Verde para el Clima, complementada por una contrapartida local que supera los 31 millones de dólares. De acuerdo con la EAAB, 19 millones de estos recursos son aportados por la propia empresa, el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Ambiente, mientras que los 12 millones restantes provienen de Conservación Internacional, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corpoguavio, la Gobernación de Cundinamarca y entidades privadas.

El proyecto está orientado a fortalecer la protección de cuencas estratégicas para el abastecimiento de agua, especialmente la cuenca alta del río Bogotá y los páramos de Sumapaz y Guerrero, en cerca de 22 municipios de la Sabana. Estos ecosistemas altoandinos, como afirmaron las fuentes citadas, son vitales porque allí nace el agua que abastece a Bogotá y su región. Natasha Avendaño precisó que el Acueducto de Bogotá contribuirá con 5,8 millones de dólares provenientes del componente ambiental de la tarifa como parte de la contrapartida.

El origen de este acuerdo se remonta a más de 15 años de trabajo conjunto entre el gobierno nacional, entidades regionales y organizaciones ambientales, todo enfocado en la protección del corredor de páramos y bosques altoandinos. El plan contempla iniciar su ejecución en 2027 dentro del Pilar 7 de la Estrategia de Seguridad Hídrica de Bogotá, liderada por la alcaldía de Carlos Fernando Galán y la EAAB. Según lo comunicado, esta inversión se fundamenta en soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la resiliencia hídrica, posicionándose como una de las inversiones más relevantes para la conservación ecosistémica y la seguridad del agua en el contexto mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficiará este proyecto a la seguridad hídrica de Bogotá y la Sabana?

La iniciativa aportará recursos y acciones concretas para preservar los ecosistemas que abastecen de agua a casi 10 millones de personas en Bogotá y 22 municipios. De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, su enfoque en la protección de cuencas estratégicas y páramos busca reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y prevenir futuros racionamientos.

¿Qué significa resiliencia hídrica y cómo se aplica en este proyecto?

La resiliencia hídrica hace referencia a la capacidad de un sistema para anticipar, resistir y recuperarse de situaciones de escasez o alteraciones en el suministro de agua. Según las autoridades, este proyecto aplica la resiliencia hídrica mediante la conservación y restauración de ecosistemas altoandinos, ejecutando soluciones basadas en la naturaleza para proteger la fuente principal de agua para Bogotá y la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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