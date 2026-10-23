Por: El Espectador

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por lo que considera una vulneración de los derechos del periodista Alejandro Villanueva. En una declaración divulgada recientemente, la FLIP rechazó el "uso de la justicia para intimidar" tanto a Villanueva como a quienes ejercen la labor periodística. De acuerdo con la fundación, un juzgado permitió que José Gregorio Arias, empresario sobre quien Villanueva había publicado denuncias en su medio Desigual, accediera a los datos personales del periodista. Además, la FLIP informó que Villanueva fue sancionado con un arresto de dos días en la Sijín y multado por una cantidad estimada en COP 7 millones, correspondiente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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El inicio de esta situación está relacionado con la presentación de una acción de tutela por parte de José Gregorio Arias en contra de Alejandro Villanueva, motivada por contenidos divulgados en el mencionado medio digital. En respuesta a dicha tutela, el Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá ordenó la eliminación de ciertas publicaciones y la rectificación por parte del periodista en sus redes sociales. Sin embargo, según advierte la FLIP, el juzgado no tuvo en cuenta el carácter periodístico de los contenidos ni la función de informar sobre temas de interés público.

La Fundación para la Libertad de Prensa denunció algunas irregularidades en este proceso judicial. Por un lado, señaló que Villanueva advirtió que no había recibido notificación formal sobre el fallo, lo que dificultó su defensa. Por otro, la organización cuestionó que el juzgado solicitara información de contacto y direcciones del periodista a una empresa, la cual enfatizó la confidencialidad de esos datos. A pesar de esa advertencia, el juzgado incorporó la información al expediente, poniéndola a disposición de la contraparte, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de Villanueva, según la FLIP.

En su pronunciamiento, la FLIP advirtió que justificar la divulgación de datos personales como un derecho de la contraparte es inapropiado, ya que la localización física de un periodista no es relevante para impugnar sus publicaciones. La Fundación añadió que las medidas tomadas por el juzgado constituyen un acto intimidatorio, afectan la libertad de expresión y pueden fomentar la censura, especialmente en quienes investigan y divulgan asuntos de interés público.

Por estas razones, la FLIP solicitó que se revisen de inmediato las sanciones y que se adopten mecanismos para proteger la privacidad y la seguridad de Villanueva, insistiendo en que la justicia no debe convertirse en un factor de riesgo para quienes ejercen el periodismo.

¿Por qué la FLIP considera que las decisiones del juzgado representan un riesgo para la libertad de prensa?

La Fundación para la Libertad de Prensa argumenta que las decisiones del juzgado no solo exponen datos personales de Alejandro Villanueva, sino que también imponen arrestos y multas por no retirar publicaciones de interés público. Según la FLIP, esto representa un acto intimidatorio que puede tener un efecto de censura y constituye un desconocimiento del derecho constitucional a la libertad de expresión.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades denunciadas por la FLIP en el caso de Alejandro Villanueva?

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, se presentaron dos irregularidades: la falta de notificación formal al periodista sobre el fallo y la divulgación de información confidencial de contacto a una de las partes del proceso. Estas acciones, según la FLIP, pusieron en riesgo la seguridad de Villanueva y violaron las normas de reserva sobre datos personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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