Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El mes de noviembre de 2026 se presenta como una oportunidad privilegiada para observar fenómenos astronómicos, debido a la aparición de las lluvias de meteoros conocidas como Táuridas y Leónidas. Según información de Noticiero 90 Minutos, el calendario astronómico de este periodo permitirá a espectadores en distintas partes del mundo disfrutar de estos espectáculos celestes, observando destellos generados por pequeños fragmentos de material espacial que ingresan en la atmósfera terrestre.

Sigue a PULZO en Discover

Durante noviembre, tendrán lugar los picos de actividad de tres lluvias distintas: las Táuridas del Sur, las Táuridas del Norte y las Leónidas. Aunque suelen presentarse con una cantidad moderada de meteoros visibles por hora, estas lluvias son reconocidas por la posibilidad de presenciar bolas de fuego, que son destellos especialmente luminosos y llamativos. Las Táuridas del Sur experimentarán su punto máximo durante la noche del 4 al 5 de noviembre, mientras que las Táuridas del Norte alcanzarán su mayor actividad entre el 11 y el 12 de noviembre. En condiciones favorables, ambas permiten observar aproximadamente cinco meteoros por hora, siendo fenómenos accesibles desde ambos hemisferios.

Uno de los atractivos de las Táuridas es la aparición de estas bolas de fuego, que sobresalen claramente en el cielo nocturno. El momento más apropiado para la observación es después de la medianoche, momento en que la constelación de Tauro —región del cielo desde la que parecen partir estos meteoros— se encuentra en una posición óptima. De acuerdo con las recomendaciones del mismo medio, es conveniente buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad, evitando luces intensas para maximizar la experiencia.

Por su parte, la lluvia de meteoros de las Leónidas se extiende durante todo el mes y vivirá su máximo entre la noche del 17 y el 18 de noviembre. Este fenómeno se distingue porque los meteoros que lo componen suelen tener velocidades muy altas y dejan rastros brillantes en el firmamento. Si el cielo está despejado y se da la situación ideal, se pueden observar hasta 12 meteoros por hora, aunque esta cifra puede disminuir si las condiciones no son óptimas. Aunque parecen proceder de la constelación de Leo, estos meteoros pueden aparecer en cualquier dirección del cielo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo observar las lluvias de meteoros Táuridas y Leónidas en noviembre de 2026?

Las Táuridas del Sur alcanzarán su punto máximo la noche del 4 al 5 de noviembre y las Táuridas del Norte entre el 11 y el 12 de noviembre. La lluvia de meteoros Leónidas se podrá observar mayormente entre el 17 y el 18 de noviembre. Todos estos eventos tienen sus mejores momentos después de la medianoche.

¿Qué son las bolas de fuego que se pueden ver en las lluvias de meteoros?

Las bolas de fuego son destellos particularmente luminosos que pueden destacarse durante una lluvia de meteoros, como las Táuridas. Se producen cuando fragmentos de material espacial ingresan a la atmósfera y se incineran, generando un resplandor más intenso que una estrella fugaz común.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.