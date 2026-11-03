El trágico desenlace que tuvo el accidente de Jesús Miguel, muy cerca de la mitad de la cancha, ha conmocionado a la institución chicharrera, al gremio de futbolistas y a los aficionados, que seguían con angustia la evolución clínica del atacante desde el momento del incidente.

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El suceso se produjo en el tiempo de descuento de la segunda mitad del compromiso disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una disputa por un balón dentro del área, el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, salió a cortar la trayectoria impactando directamente con el atacante blanquiazul.

La magnitud del golpe dejó inmediatamente inconsciente a De Miguel sobre el césped, lo que desató la alarma de compañeros y rivales, quienes solicitaron a gritos la entrada urgente de los servicios sanitarios. El arquero del Andorra fue expulsado con tarjeta roja directa tras la infracción.

Durante más de cinco minutos, los médicos de ambos clubes y el personal de emergencias realizaron maniobras de estabilización y reanimación ante el silencio absoluto de las gradas, mientras los futbolistas contenían las lágrimas sobre el campo. El atacante fue evacuado en ambulancia y trasladado de urgencia a un centro asistencial en estado crítico, situación que llevó al cuerpo arbitral a suspender la reanudación de las acciones.

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Pese a los esfuerzos del equipo médico en la unidad de cuidados intensivos, el estado de salud de De Miguel experimentó un deterioro irreversible en las horas posteriores al ingreso, confirmándose su fallecimiento este martes 3 de noviembre.

A través de sus canales oficiales, el CD Tenerife expresó su profundo dolor ante la pérdida del deportista:

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto haya sucedido, lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro jugador Jesús de Miguel”.

La familia del futbolista agradeció las muestras de cariño y solidaridad remitidas por clubes, federaciones y seguidores, solicitando a su vez el máximo respeto a su intimidad en este complejo momento.

La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga han anunciado que coordinarán homenajes y minutos de silencio en la próxima jornada competitiva en memoria del delantero madrileño.

Este es el comunicado:

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

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