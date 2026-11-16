Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre los habitantes del occidente de Bogotá. Una familia fue víctima de un violento atraco perpetrado por hombres armados que la interceptaron mientras se movilizaba en un vehículo de alta gama por el barrio Bonanza, en la localidad de Engativá.

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El asalto ocurrió durante la noche del pasado 11 de noviembre y quedó marcado por momentos de angustia, luego de que los delincuentes utilizaran armas de fuego para intimidar a los ocupantes del automotor y obligarlos a descender.

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En diálogo con Citytv, Yuliana Flores, una de las afectadas, relató cómo vivió los segundos de terror en los que los asaltantes los abordaron.

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Según el testimonio de las víctimas, los delincuentes habrían seguido durante un trayecto el vehículo en el que se desplazaba la familia. Cuando encontraron el momento para actuar, les cerraron el paso y los obligaron a detenerse en plena vía pública.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando los sujetos comenzaron a disparar para someter a los ocupantes. Flores contó que su primera reacción fue agacharse dentro del automóvil para protegerse de los proyectiles.

“Lo primero que yo escuché fue ‘bájense’ y ahí ya… o sea, como que mi primera reacción fue que ellos empezaron a disparar y yo me agaché porque yo dije: ‘Pues de pronto se atraviesa una bala o algo por la ventana’”, relató la mujer a Citytv.

Después de escuchar la exigencia de los asaltantes, la familia comenzó a salir del vehículo. En medio del atraco, una de las mujeres intentó forcejear con uno de los delincuentes para evitar que le quitara el bolso, pero el sujeto logró arrebatárselo por la fuerza.

#BOGOTÁ. Anoche 11NOV, Una familia fue víctima del robo de su vehículo, cuando llegaban a su vivienda en el b/Bonanza, loc/Engativá. Sujetos armados que se movilizaban en otro carro los interceptaron para quitarles el automotor. Según el relato de la víctima, los asaltantes huyeron del lugar realizando varios disparos al aire. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 12, 2026

Una vez obtuvieron las pertenencias, los responsables regresaron a su vehículo y escaparon a toda velocidad.

Tras el asalto, residentes y testigos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Minutos después, uniformados del cuadrante llegaron al sector para atender a las víctimas y recopilar información que permita avanzar en la investigación.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta la revisión de las cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para establecer la ruta de escape de los responsables y lograr su identificación.

Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre capturas relacionadas con este hecho.

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El episodio dejó preocupación entre los integrantes de la familia, especialmente por la manera en que actuaron los delincuentes y el uso de armas de fuego durante el robo.

Flores manifestó su frustración por la situación de seguridad que, según dijo, enfrentan los ciudadanos en la capital y aseguró que salir a la calle se ha convertido en motivo de temor.

“De verdad ya da miedo salir a la calle en cualquier modalidad, o sea, caminando, en un vehículo, en todo”, expresó la mujer.

El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones de los habitantes de Engativá por los hechos de delincuencia y los atracos violentos que afectan la tranquilidad de los residentes.

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