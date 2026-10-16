(Vea también: Autoridades investigan el asesinato del dragoneante Bryan Rangel Saavedra tras ataque en Cúcuta)

Sigue a PULZO en Discover

Ahora, un video del episodio permite conocer cómo ocurrió el homicidio que también dejó a otras dos personas heridas. Las imágenes difundidas muestran el momento en que Cindy Johana Lizcano Ochoa, conocida como ‘La Mona’, cae de la motocicleta en la que viajaba durante el recorrido.

El ataque ocurrió el miércoles 14 de octubre en el barrio El Contento, cuando familiares y allegados acompañaban el funeral de Nathalia Alarcón, la joven a quien despedían.

Según la información publicada por El Tiempo, Lizcano, de 34 años, recibió varios disparos y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas. Otras dos personas que participaban en la caravana también resultaron lesionadas y recibieron atención médica.

Lee También

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan establecer quién disparó contra la mujer y cuáles fueron los motivos del crimen. Uno de los puntos por esclarecer es si el homicidio tiene relación con el asesinato de Alarcón, ocurrido pocos días antes en la misma ciudad.

#BRUTAL. Cindy Lizcano, alias “La Mona”, fue asesinada en Cúcuta cuando estaba en funeral de su amiga Natalia Alarcón, quien también había sido víctima de atentado sicarial días atrás. La mujer portaba un brazalete electrónico del Inpec. Dos personas más resultaron en el ataque. 📹 [ @NotiCucuta75 ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 16, 2026

Así fue el ataque durante la caravana fúnebre en Cúcuta

El cortejo avanzaba por el barrio El Contento rumbo al cementerio, acompañado por personas cercanas a la joven fallecida. En medio del recorrido, un hombre que se movilizaba en otra motocicleta habría atacado a Lizcano, quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos.

Los primeros reportes indican que la mujer recibió varios impactos de bala. Durante el mismo episodio, otra mujer sufrió heridas en una pierna y un glúteo, mientras que un hombre también resultó lesionado en esas zonas del cuerpo, según la información divulgada sobre el caso.

Tras el ataque, las autoridades adelantaron las diligencias correspondientes para recopilar pruebas y reconstruir lo sucedido. La grabación que circuló sobre el homicidio es uno de los elementos que podría contribuir a establecer la secuencia de los hechos, junto con los testimonios de quienes presenciaron el episodio.

Por ahora, los investigadores deben determinar la identidad del responsable y establecer si existía alguna relación entre la víctima y el atacante que permita explicar el crimen. La posible conexión con el asesinato de Alarcón también hace parte de las preguntas que rodean el caso.

Qué se sabe del asesinato de Nathalia Alarcón

Nathalia Alarcón, la joven cuyas exequias acompañaba la caravana, tenía 22 años y fue asesinada el domingo 11 de octubre en el sector de El Salado, en Cúcuta. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, había salido de la cárcel La Modelo de la ciudad, donde realizó una visita, cuando fue atacada con arma de fuego.

Su muerte dio inicio a una investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio. Los investigadores también buscan establecer si el crimen estuvo relacionado con otros hechos violentos registrados en la capital de Norte de Santander.

El asesinato de Lizcano durante el funeral de su amiga añadió otro episodio violento a la secuencia de hechos que las autoridades intentan esclarecer. Sin embargo, hasta que avancen las investigaciones, no es posible afirmar que ambos homicidios estén directamente relacionados.