Ángela Benedetti, hermana del exministro Armando Benedetti y exembajadora de Colombia en Panamá, contó una anécdota sobre Gustavo Petro que, según dijo, ocurrió durante la campaña presidencial de 2022. En una entrevista con la periodista Patricia Janiot, aseguró que recibió una llamada de una persona cercana al entonces candidato porque este no podía pagar una cuenta en un hotel de Bogotá.

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La exfuncionaria explicó que se encontraba con una mujer, amiga de Petro y de Verónica Alcocer, cuando esta recibió la comunicación. Según su relato, la persona estaba preocupada porque el hotel no permitía que el hoy presidente saliera del establecimiento sin cancelar el valor pendiente.

En el desplazamiento también participaron un hombre y un conductor. Al llegar, según contó, encontraron a la gerente del hotel molesta por las condiciones en las que supuestamente había quedado la habitación que ocupó Petro.

“Yo no sé a qué se refería ella con muy mal estado; yo no quise subir hasta la habitación”, afirmó la exembajadora.

#Colombia | La polémica anécdota de Gustavo Petro en una habitación de hotel en Bogotá. Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del exministro del Interior Armando Benedetti, hizo una revelación inédita sobre una sórdida anécdota que involucra al expresidente Gustavo Petro. Según contó, tuvo que ayudar al exmandatario con el pago de una multa que le impuso el hotel y que triplicaba el valor de las dos noches de alojamiento, debido al mal estado en que había quedado la habitación. Uno de sus acompañantes aseguró que la habitación también olía a drogas. 🎥 Esta y otras revelaciones sobre el entorno de Petro en la entrevista completa que encuentras en n mi canal de YouTube, ¿Qué pasó con lo que pasó? — Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 3, 2026

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¿Qué encontraron en la habitación de Gustavo Petro?

Benedetti explicó que su amigo y el otro hombre que los acompañaba fueron quienes ingresaron al dormitorio. De acuerdo con lo que posteriormente le contaron, el estado del lugar habría motivado un cobro adicional al valor de las dos noches de alojamiento.

La exfuncionaria señaló que, además de la cuenta, el hotel pretendía cobrar una multa que, según su versión, triplicaba el costo de las dos noches.

También relató lo que le habría contado su acompañante sobre las condiciones del espacio: “Dice mi amigo que la habitación olía a drogas, que todo estaba en muy mal estado y que olía horrible”.

La afirmación sobre el supuesto olor corresponde al relato que Benedetti atribuyó a la persona que ingresó a la habitación. Ella aclaró que no estuvo allí y que, por tanto, no presenció directamente lo que habría ocurrido en el dormitorio.

Benedetti cuestionó decisiones de Petro

Durante la entrevista con Janiot, la exembajadora insistió en que el episodio tuvo lugar pocos días antes de que Petro fuera elegido presidente de Colombia, en junio de 2022.

A partir de esa experiencia, planteó un cuestionamiento sobre el comportamiento del entonces candidato y las decisiones que pudo haber tomado en determinadas circunstancias.

“Yo siempre me he hecho la pregunta de cuántas decisiones tomó Petro no estando en sus cinco sentidos”, expresó.

Hasta ahora, el relato presentado por Ángela Benedetti corresponde a su testimonio en la entrevista. En la conversación no se aportaron elementos independientes que permitan establecer qué ocurrió dentro de la habitación ni confirmar las circunstancias del cobro que describió.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.