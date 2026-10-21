Por: Portal Bogotá

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La Semana de la Participación es una invitación abierta a todos los habitantes de Bogotá para profundizar en la importancia del cuidado del entorno y promover el diálogo ciudadano sobre el ambiente, en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información del Distrito Capital, hasta el 24 de octubre de 2026 diferentes espacios de participación ciudadana estarán activos para que los bogotanos participen en actividades que giran alrededor de la protección de la biodiversidad local y la creación de conciencia sobre los recursos naturales de la ciudad.

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Uno de los eventos más relevantes de este ciclo es la presentación de los avances en gestión por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidad encargada de establecer políticas ambientales para Bogotá. Según lo presentado por la SDA, durante la Semana de la Participación se propone involucrar a las 20 localidades con propuestas concretas que nacen desde y para las comunidades.

La programación general está liderada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y cuenta con la activa colaboración de la SDA. En el transcurso de la semana, se desarrollarán actividades que permitirán reconocer la biodiversidad de Bogotá, intercambiar conocimientos y visibilizar iniciativas ambientales impulsadas en los diferentes territorios, sumando esfuerzos para fortalecer los lazos entre ciudadanía e instituciones y promover la conservación de la estructura ecológica principal de la ciudad.

Uno de los espacios clave es el Cuarto Diálogo Ciudadano, programado para el viernes 23 de octubre a las 9:00 a. m. en modalidad presencial y virtual. Durante este diálogo, la comunidad podrá conocer los resultados, retos y oportunidades que enfrenta la SDA en su gestión para el periodo de 2025 y el primer semestre de 2026 y también presentar propuestas o inquietudes directas a la entidad.

Entre las actividades específicas, destacan encuentros intergeneracionales en la localidad de Los Mártires, jornadas de limpieza y reconocimiento ambiental, consejos de política social, ferias de servicios y de emprendimientos, y ferias especializadas sobre cambio climático y protección del humedal Jaboque en diferentes localidades, como Kennedy, Fontibón, La Candelaria, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y Engativá, tal como lo señala la Secretaría Distrital de Ambiente. Toda la agenda está disponible para consulta a través de sus canales oficiales y redes sociales, como su cuenta de Instagram.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacadas hay en la Semana de la Participación de Bogotá 2026?

Las actividades más relevantes incluyen el Cuarto Diálogo Ciudadano, jornadas de limpieza ambiental, ferias de servicios interinstitucionales, encuentros de emprendimiento y ferias especializadas en temas de cambio climático. Estas acciones suceden en varias localidades y buscan fomentar la participación ciudadana y el cuidado del medioambiente, según la información de la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Qué es la Secretaría Distrital de Ambiente y cuál es su función en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente es una entidad del Distrito Capital encargada de diseñar e implementar políticas ambientales para Bogotá. Su papel central es coordinar estrategias para la protección de la biodiversidad, la gestión ambiental y la articulación institucional con la comunidad, como se evidenció en el desarrollo de la Semana de la Participación y la agenda presentada para 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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