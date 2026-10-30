Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Por primera vez en su historia, Ibagué acogerá la edición número trece del Concurso Nacional Cacao de Oro, que se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre de 2026. El departamento del Tolima tiene motivos para destacar, ya que la Asociación Asosanpredro, con sede en Armero Guayabal, será su representante entre los finalistas que compiten por el reconocimiento a la calidad del cacao colombiano. De acuerdo con la información presentada, el anuncio oficial se realizó en Bogotá, específicamente en la Casa de Boyacá Simón Amaya, escenario en el que se confirmó la relevancia que ha adquirido el certamen en el sector cacaotero nacional.

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En la presente edición del concurso participaron 98 organizaciones provenientes de 17 departamentos del país, evidenciando el interés creciente en la producción y calidad del cacao. Tolima sobresalió con la mayor participación al presentar 20 muestras, una cifra que supera a la de otros territorios en competencia. Después de la evaluación basada en la catación del licor de cacao, 45 muestras lograron pasar a la instancia final del certamen, según datos oficiales. El objetivo del evento es resaltar la calidad del producto y dar mayor visibilidad al trabajo que desarrollan las organizaciones productoras de cacao en Colombia.

El traslado del concurso a la capital tolimense fue posible gracias a la colaboración de la Red de Cacaoteros, la Gobernación del Tolima, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Ibagué. Adicionalmente, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Juan Camilo García, resaltó la importancia de esta participación para robustecer el sector productivo regional. Según sus declaraciones, la calidad reconocida por el concurso es precisamente la que desde la Secretaría buscan impulsar de manera sostenida.

Mirando hacia el futuro inmediato, García anunció la intención de crear en 2027 la primera Escuela Regional del Cacao, una iniciativa que sería institucionalizada ante la Asamblea Departamental y que contemplaría una inversión de 800 millones de pesos. Los recursos estarían dirigidos, principalmente, a la renovación de cultivos, el fortalecimiento de los procesos de manejo postcosecha y el desarrollo de oportunidades para ampliar la comercialización internacional de este producto.

El Tolima cuenta actualmente con 27 municipios cacaoteros, una extensión de 375.781 hectáreas aptas para el cultivo, de las cuales 13.950 hectáreas ya están sembradas y, dentro de estas, 1.802 hectáreas se encuentran en fase de cosecha. Aproximadamente 5.000 productores están vinculados directamente y la producción departamental alcanza las 3.732 toneladas de grano de cacao. Las autoridades buscan consolidar corredores productivos que garanticen el desarrollo económico, beneficiando de manera directa a miles de familias y reafirmando el potencial cacaotero del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el Concurso Nacional Cacao de Oro en Ibagué?

El Concurso Nacional Cacao de Oro llegará por primera vez a Ibagué en su decimotercera edición, programada para los días 18 y 19 de noviembre de 2026, según información oficial divulgada en el lanzamiento realizado en Bogotá.

¿Cuál es el papel de la Escuela Regional del Cacao y cuánto se invertirá en Tolima?

La Escuela Regional del Cacao, cuya creación está proyectada para 2027 y debe ser institucionalizada ante la Asamblea Departamental, contempla una inversión de 800 millones de pesos. Esta iniciativa tiene como propósito la modernización de cultivos, el fortalecimiento de procesos después de la cosecha y la apertura hacia nuevos mercados internacionales para el cacao tolimense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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