Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La pequeña Sara enfrenta un momento devastador luego del atentado con cilindros explosivos en Planadas, Tolima. De acuerdo con la información publicada, Sara perdió a sus padres, Juliana Olaya y Duver Forero, quienes están entre las víctimas mortales de este ataque que afectó profundamente a la comunidad local y a varias familias que ahora deben sobrellevar las consecuencias de la tragedia.

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La muerte de la pareja causó conmoción, especialmente en el Colegio Libertad, donde estudia la menor. La institución educativa informó por medio de un comunicado que los dos fallecidos eran padres de una de sus alumnas, y manifestó su solidaridad con la niña y sus allegados en este difícil proceso. Según el mensaje de condolencias, el colegio expresó: “De manera especial, abrazamos con todo nuestro cariño a nuestra estudiante, a quien queremos recordarle que no está sola”, mostrando así el acompañamiento y el respaldo hacia Sara y su familia.

El Colegio Libertad reiteró su compromiso de apoyar no solo a la menor sino también a sus parientes. La comunidad educativa expresó su disposición de brindar amor, comprensión y todo el acompañamiento posible frente a la difícil situación que atraviesan. En otro mensaje, el colegio se unió al duelo de los allegados y elevó palabras de fortaleza para quienes padecen la pérdida. Además, citó el pasaje bíblico de Mateo 5:4: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación”, como gesto de esperanza y consuelo para las familias afectadas.

En el atentado con un carro bomba perpetrado el domingo 1 de noviembre en Planadas, las consecuencias fueron devastadoras. La explosión, ocurrida en cercanías de una base militar y que impactó principalmente los barrios Aeropuerto y Simón Bolívar, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 17 heridas, además de cuantiosos daños materiales en varias viviendas y estructuras del municipio. Entre las otras víctimas mortales se encuentran Joseph Sánchez y su hija de tan solo dos meses.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables, Sara cuenta con el acompañamiento solidario de la comunidad educativa y del entorno social que ha mostrado cercanía y apoyo en estos momentos difíciles.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque con carro bomba en Planadas, Tolima?

Entre las víctimas mortales del atentado con carro bomba registrado en Planadas se encuentran Juliana Olaya y Duver Forero, padres de una estudiante del Colegio Libertad, así como Joseph Sánchez y su hija de dos meses. La tragedia dejó además al menos 17 personas heridas y graves daños en los barrios Aeropuerto y Simón Bolívar, según la información proporcionada por las fuentes citadas.

¿Cómo está acompañando el Colegio Libertad a la pequeña Sara tras la pérdida de sus padres?

De acuerdo con los comunicados oficiales del Colegio Libertad, la institución ha expresado su compromiso de ofrecer apoyo y acompañamiento emocional a Sara y a su familia, mostrando solidaridad y disposición para sostenerlos durante este periodo de duelo. El colegio se mantiene cercano y atento a las necesidades de la menor, recordándole que no está sola en medio de la situación que enfrenta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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