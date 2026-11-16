Por: El Espectador

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La Fiscalía de Roma decidió reabrir la investigación sobre el asesinato de Pier Paolo Pasolini, reconocido poeta, escritor y cineasta, quien fue brutalmente asesinado entre el 1 y el 2 de noviembre de 1975 en Ostia, una zona costera cercana a la capital italiana. Aunque tras su muerte un hombre confesó ser responsable del crimen, tanto el caso como las circunstancias continúan arrojando interrogantes y alimentando el misterio sobre lo ocurrido.

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Este nuevo capítulo en la búsqueda de justicia fue encargado a la diputada Silvia Santucci. De acuerdo con el periódico italiano Il Messaggero, la reapertura se dio luego de que el abogado Stefano Maccioni, conocido por haber representado en el pasado a Guido Mazzon, primo del cineasta, presentara una denuncia con elementos y testimonios nunca antes revelados. El propio Maccioni enfatizó que la denuncia inicial se radicó en noviembre de 2025 y se complementó en mayo de 2026, sustentada en pruebas recién obtenidas por la defensa. El abogado expresó que existe esperanza en que la Fiscalía finalmente aclare el crimen y exhortó a quienes puedan tener información relevante a presentarse y contribuir con la investigación, según recoge el medio citado.

Uno de los ejes de esta reapertura radica en la posible declaración de un nuevo testigo —un policía jubilado que participó en la investigación inicial de 1975— y la revisión de muestras biológicas que antes no habían sido analizadas en laboratorio, de acuerdo con el relato de Maccioni. Estas nuevas acciones podrían aportar datos clave para responder preguntas históricamente abiertas.

Sobre el proceso judicial previo, cabe recordar que el único condenado por el homicidio fue Pino Pelosi, fallecido en 2017. La versión inicial sostenía que Pelosi conoció casualmente a Pasolini en la estación Termini, viajaron juntos a Ostia, y en un momento de tensión, alegadamente por desacuerdos sobre relaciones sexuales, Pelosi habría actuado en defensa personal y confesó ser el único responsable. Fue condenado a nueve años de prisión, de los que solo cumplió siete, y tras su liberación en 1983 mantuvo silencio por décadas. Sin embargo, en 2005, en nuevas entrevistas, cambió y luego se retractó de su versión original, sugiriendo la participación de otras personas, postura que generó dudas incluso entre intelectuales como la escritora Oriana Fallaci.

El expediente judicial ha sido varias veces reabierto. En 2009, se identificaron tres muestras de ADN no vinculadas, lo que llevó a cerrar el caso nuevamente en 2015. En los años siguientes, Maccioni solicitó sin éxito nuevas comparaciones y en 2022 una versión sostenía que Pasolini fue asesinado intentando recuperar su última película.

¿Por qué se reabre ahora la investigación del asesinato de Pier Paolo Pasolini?

Según el periódico Il Messaggero, el caso fue reabierto tras la presentación de una denuncia por parte del abogado Stefano Maccioni, quien llevó nuevas pruebas y testimonios previamente desconocidos a la Fiscalía. Estos elementos darían razones para pensar que hay información y posibles testigos, como un policía jubilado, que podrían aportar datos diferentes a los conocidos desde 1975.

¿Qué nuevas pruebas serán analizadas en el caso Pasolini?

Maccioni informó que, por primera vez, serán estudiadas determinadas muestras biológicas que no habían sido sometidas antes a exámenes de laboratorio. Además, la declaración de un nuevo testigo, presuntamente parte de la investigación inicial, podría abrir nuevas vías sobre los hechos ocurridos en Ostia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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