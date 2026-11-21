En medio de una jornada marcada por temblores en Colombia, Abelardo de la Espriella anunció mediante su cuenta oficial en X (antes conocido como Twitter) la ejecución de un bombardeo militar contra disidencias de las FARC en zona rural de Mapiripán, Meta.

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Durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre de 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollaron conjuntamente la denominada Operación NINFA en territorio metense.

La ofensiva aérea golpeó directamente a la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricaurte, facción armada perteneciente al grupo criminal comandado por alias Iván Mordisco.

“El miedo cambio de bando”, afirmó tajante el Jefe de Estado en su publicación sobre el operativo que se llevó a cabo en el territorio a nivel nacional, un nuevo bombardeo durante su mandato.

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Según el balance preliminar divulgado por el mandatario colombiano, las tropas neutralizaron a cinco integrantes de esa organización ilegal durante la incursión operacional ejecutada en el oriente del país.

Asimismo, la fuerza pública incautó cuatro armas largas, dos armas cortas, doce proveedores y abundante munición de diferentes calibres empleada por los combatientes irregulares.

El reporte oficial también confirmó el decomiso de dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones fluviales utilizadas para movilidad.

“Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente”, advirtió Abelardo de la Espriella al celebrar el operativo.

“No vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia”, enfatizó el jefe de Estado tras felicitar públicamente a militares y policías participantes.

De esta manera, el Gobierno nacional reafirma su estrategia de confrontación directa contra las estructuras armadas ilegales que operan en regiones estratégicas del departamento del Meta.

¿Cuáles han sido los bombardeos durante Gobierno De la Espriella?

Desde el inicio de su mandato el 7 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella reactivó los bombardeos militares como eje central contra grupos armados ilegales.

El primer operativo aéreo relevante ocurrió el 16 de octubre de 2026 en el departamento del Guaviare contra estructuras del Estado Mayor Central lideradas por alias Iván Mordisco.

Durante esa incursión en zonas selváticas del suroriente colombiano, las Fuerzas Militares atacaron campamentos estratégicos tras verificar inteligencia sobre la ausencia de menores de edad reclutados.

Posteriormente, a mediados de noviembre de 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ejecutó bombardeos coordinados en el departamento del Cauca en respuesta a ataques con explosivos contra peajes.

Aquellas operaciones aéreas se concentraron en zonas rurales de Argelia y El Tambo, golpeando posiciones del frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC.

Asimismo, el 18 de noviembre de 2026, tropas militares desarrollaron una nueva ofensiva aérea en el departamento de Arauca contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esa operación buscó neutralizar cabecillas responsables de atentados contra infraestructura energética y corredores viales estratégicos en la frontera oriental del territorio colombiano.

Más recientemente, durante la madrugada del 21 de noviembre de 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la Operación NINFA en zona rural de Mapiripán, Meta.

El ataque aéreo impactó directamente a la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricaurte, perteneciente también a las disidencias de alias Iván Mordisco, dejando cinco combatientes neutralizados.

Adicionalmente, las autoridades incautaron cuatro armas largas, dos armas cortas, doce proveedores, equipos de comunicación satelital y dos embarcaciones empleadas para movilidad fluvial.

De este modo, la administración presidencial consolida una doctrina de ofensiva aérea sostenida en regiones críticas como Guaviare, Cauca, Arauca y Meta durante sus primeros meses.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.