El escándalo por los presuntos títulos falsos de la representante Verónica Estrada abrió un nuevo enfrentamiento dentro del Pacto Histórico. Esta vez, la controversia salpicó a la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de que Alejandra Montoya, exintegrante de la coordinación de Colombia Humana en Medellín, la señalara de participar en un proceso interno que habría facilitado la llegada de Estrada a las listas de la colectividad.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Montoya aseguró que el 27 de julio de 2025 se hizo una asamblea en Antioquia, promovida por Zuleta y el representante Alejandro Toro, en la que se eligieron delegados encargados de intervenir en la selección de candidatos.

Según su versión, durante esa reunión se presentaron presiones para favorecer determinadas postulaciones. Incluso afirmó que algunos delegados recibían papeles con instrucciones sobre por quién votar. Montoya cuestionó que Estrada hubiera participado en ese proceso, pues, según dijo, nadie la conocía y la reunión se hizo a puerta cerrada.

La exintegrante de Colombia Humana también sostuvo que Verónica Estrada era una candidata respaldada por Luis Eduardo Llinás, quien fue gerente de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia y posteriormente dirigió la Dian. A su juicio, la votación que obtuvo Estrada en la consulta interna habría estado relacionada con la influencia política de ese sector en el departamento.

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Isabel Zuleta y Veronica Estrada son de la misma camada. https://t.co/nqbmgTU9D7 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 19, 2026

Isabel Zuleta anunció denuncia contra Alejandra Montoya

La senadora respondió en X y anunció que presentará una denuncia penal por injuria y calumnia contra Montoya. Aseguró que las afirmaciones en su contra son falsas y que buscaría demostrarlo ante las autoridades.

Zuleta sostuvo que nunca ha tenido un papel de avalista dentro del partido y que no puede responsabilizársele por las decisiones individuales de otras personas. También defendió su respaldo a las mujeres de sectores populares y afirmó que no permitirá que se le atribuyan delitos que, según ella, no ha cometido.

#Política | La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta anunció que tomaría medidas legales en contra de Alejandra Montoya tras las declaraciones dadas en entrevista con Caracol Radio por la forma en que se entregó el aval a la representante Verónica Estrada, cuestionada por sus títulos académicos. Vía: @hivanparra20

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 21, 2026

En su mensaje, la congresista negó tener una relación distinta a la política con Llinás y Olmedo López, exdirector de la UNGRD investigado por el escándalo de corrupción de esa entidad. Explicó que conoció a ambos durante la campaña presidencial de Petro: a Llinás por su papel como gerente en Antioquia y a López porque el primero se lo presentó.

(Vea también: Crece escándalo de diplomas de Verónica Estrada por medida de Dian: hubo contrato en gobierno Petro)

Además, acusó a Llinás de estar molesto por sus críticas a su gestión y de buscar utilizar la candidatura de Kamellia Zuluaga a la Gobernación de Córdoba para atacarla políticamente. Aseguró que se defenderá de esas acusaciones y de lo que considera una estrategia para involucrarla en hechos ajenos.

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