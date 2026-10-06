Por: El Espectador

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La tensión en el corregimiento El Pedregal, ubicado en Inzá, departamento del Cauca, ha alcanzado niveles preocupantes debido a los enfrentamientos recientes entre miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’. Según información confirmada por fuentes del Ejército a El Espectador, producto de estos combates un civil resultó herido, aunque las autoridades no han entregado información adicional sobre el estado de salud de la persona afectada. La magnitud de la violencia ha obligado a suspender las clases en las instituciones educativas del corregimiento y ha provocado el cierre total del comercio local, dejando a la población en un ambiente de confinamiento e inseguridad constante.

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En respuesta a esta crisis, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, apoyadas por la División de Aviación de Asalto Aéreo, se encuentran desarrollando operaciones para garantizar la seguridad de la población civil y reforzar el control en la zona. La institución militar, a través de su cuenta oficial de X, afirmó que “El Ejército Nacional mantiene su presencia en el territorio para salvaguardar a las comunidades y afectar las estructuras ilegales que amenazan a los habitantes de este municipio”. Estas acciones buscan contrarrestar las amenazas y dar tranquilidad a los habitantes, aunque la situación sigue siendo delicada.

La inestabilidad en el orden público no es nueva en el Cauca y la alerta persiste desde hace varios días. El pasado lunes 5 de octubre, tropas del Ejército verificaron la vía terciaria de la vereda El Amparo, en Suárez, zona donde integrantes de la estructura Jaime Martínez —que responde a alias ‘Iván Mordisco’— habrían instalado varios artefactos explosivos improvisados. Uno de estos artefactos explotó durante intensas lluvias y tormentas eléctricas, precisamente en un día de mercado, cuando cerca de 200 personas, entre habitantes y campesinos, utilizan el corredor para comercializar productos de subsistencia. El Ejército advirtió que se mantiene en el área para eliminar cualquier otro artefacto explosivo que represente un riesgo para la comunidad.

La institución rechazó enérgicamente el uso de explosivos en rutas empleadas por la población civil y exhortó a los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) a pronunciarse sobre estos ataques contra la vida de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las clases y el comercio en El Pedregal, Cauca?

La suspensión de clases y el cierre del comercio en El Pedregal, Cauca, obedecen a los enfrentamientos armados entre el ELN y la disidencia de las FARC dirigida por alias ‘Iván Mordisco’. La violencia y el peligro han confinado a los habitantes y puesto en riesgo la seguridad de toda la comunidad, según información confirmada por el Ejército a El Espectador.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el contexto del conflicto en Cauca?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan proteger a las personas civiles y restringir los métodos y medios de guerra en los conflictos armados. En el contexto del Cauca, el uso de explosivos en zonas transitadas por civiles representa una violación grave al DIH, según el pronunciamiento del Ejército a través de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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