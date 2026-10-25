Por: El Espectador

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Migración Colombia llevó a cabo en la noche del domingo un procedimiento en el que expulsó a 27 ciudadanos extranjeros, al considerar que estos representaban un riesgo elevado para la seguridad en una zona de frontera. Según la información suministrada por la entidad, ninguno de los involucrados tenía registro de ingreso al país, por lo cual su presencia en Colombia era considerada irregular. El operativo de verificación migratoria tuvo lugar en Arauca y se realizó con el apoyo de la Policía Nacional y la alcaldía de la capital departamental, reforzando así la coordinación institucional ante situaciones de seguridad fronteriza.

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De acuerdo con los comunicados de Migración Colombia, estos ciudadanos extranjeros estaban siendo señalados por presuntas conductas delictivas, tales como tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas, daños inmobiliarios y otros comportamientos que justificaron su expulsión del país. Este procedimiento se fundamentó en una serie de cruces de datos entre diferentes entidades. En particular, se cotejaron los registros del Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, el Sistema de Información SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) de la Fiscalía General de la Nación y las bases de datos propias de Migración Colombia. Con este análisis, se determinó que algunas de estas personas acumulaban hasta 55 medidas correctivas impuestas por comportamientos contrarios a la convivencia desde el año 2021.

Adicionalmente, se reportó que 18 de los extranjeros expulsados se encontraban en etapa de indagación preliminar por hechos que podrían ser delitos, lo cual reforzó la decisión de la medida adoptada. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente esta acción a través de sus redes sociales, al afirmar que el país mantiene una política de puertas abiertas para quienes vienen a trabajar de forma honesta, pero actúa con firmeza contra quienes intentan violentar la ley y afectar la tranquilidad de la ciudadanía. Para el mandatario, quienes migran y trabajan respetando las normas son siempre bienvenidos; en cambio, quienes quieran aprovechar su condición de migrantes para delinquir encontrarán una respuesta contundente por parte del Estado colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Migración Colombia expulsó a 27 ciudadanos extranjeros en Arauca?

Migración Colombia tomó la decisión de expulsar a 27 extranjeros en Arauca ya que, según sus análisis interinstitucionales, estas personas representaban un alto riesgo para la comunidad. Entre las razones principales se encuentran su permanencia irregular en el país y las múltiples medidas correctivas y antecedentes judiciales relacionados con delitos como tráfico de estupefacientes, hurto, porte de armas y daños inmobiliarios, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué es el Sistema Nacional de Medidas Correctivas usado por la Policía Nacional?

El Sistema Nacional de Medidas Correctivas es una base de datos empleada por la Policía Nacional de Colombia para registrar las sanciones y medidas impuestas a personas que cometen conductas contrarias a la convivencia. Estas medidas pueden incluir advertencias, multas y otras acciones administrativas que buscan prevenir comportamientos que afecten la seguridad y el bienestar ciudadano, tal como se mencionó en la verificación de antecedentes de los expulsados por Migración Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.