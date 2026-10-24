Por: Caracol TV

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Angie Valentina Rodríguez Ruiz era una joven estudiante de Ingeniería Industrial que murió tras permanecer ocho días en una unidad de cuidados intensivos. La joven sufrió una caída de un camión tipo turbo el martes 13 de octubre.

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Los hechos ocurrieron en Cajicá, Cundinamarca. Según relató Luz Dary Ruiz, madre de la víctima, la joven, oriunda de Ubaté, se bajó de un vehículo a la altura de un puente peatonal. Allí, presuntamente, se encontraría con su expareja, quien conducía el camión.

En una entrevista con la emisora La Más Bakana, Luz Dary manifestó que la familia tiene dudas sobre lo sucedido y que la versión conocida acerca de lo ocurrido dentro del vehículo no la convenció. Por ello, pidió que se esclarezcan las circunstancias de la caída y que el caso no quede en la impunidad.

Aunque las circunstancias de los hechos aún no han sido esclarecidas por las autoridades, la madre de Valentina aseguró que recibió una llamada alrededor de las 5:00 de la tarde, en la que un intendente le solicitó que se acercara al hospital de Cajicá.

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“Cuando él (intendente) me dice el nombre del muchacho, a mí se me vino el mundo entero”, mencionó y dijo que su primera reacción fue acusar a la expareja de su hija. No obstante, el hombre aseguró que la joven se habría lanzado del vehículo, un hecho que aún está en investigación.

Luz Dary manifestó que la relación había durado alrededor de 4 años y que en ese tiempo, vio que encontró algunas señales que le generaban preocupación. Según contó en el medio señalado, Valentina llegaba a su casa con marcas en el cuerpo.

“A todo momento me llegaba a mí a la casa con moretones. Le preguntaba ‘¿qué pasó, hija?’ y me decía: ‘No, mami, me caí’”, relató.

También afirmó que su hija había sido sometida a restricciones sobre su apariencia y a la vestimenta que usaba. “Él la controlaba, él le decía qué tenía que ponerse, no le dejaba poner vestidos, no le dejaba poner faldas”, aseguró.

Asimismo, la madre de la víctima contó que él le había comprado un celular para poderla rastrear. “Todo lo tenía él, todo lo que ella hacía… era un persecución terrible”, dijo.

Tras conocerse el caso, la madre de Valentina Rodríguez pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija para evitar que quede en la impunidad. Además, hizo un llamado a quienes presenciaron el accidente para que compartan cualquier información que pueda contribuir a la investigación y la entreguen a las autoridades competentes.

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