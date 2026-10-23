La muerte de Angie Valentina Rodríguez Ruiz, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, sigue rodeada de interrogantes para su familia. Su madre, Luz Dary Ruiz, habló con la emisora La Más Bakana y denunció presuntos episodios de maltrato durante la relación sentimental de la joven, además de pedir que se esclarezcan las circunstancias en las que cayó de una camioneta tipo turbo en Cajicá, Cundinamarca.

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Angie, oriunda de Ubaté, permaneció ocho días en cuidados intensivos después del hecho ocurrido el martes 13 de octubre. Finalmente, falleció debido a las lesiones. Hasta el momento, las circunstancias exactas de lo sucedido no han sido esclarecidas por las autoridades.

En la entrevista, Ruiz contó que recibió una llamada de un intendente hacia las 5:00 de la tarde, en la que le pidieron acudir al hospital de Cajicá. Según su relato, la joven se habría bajado de un transporte en un puente peatonal y tenía previsto encontrarse con su expareja, quien conducía la camioneta.

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El hombre sostiene que Angie se lanzó del vehículo, versión que la familia cuestiona. “Tuvo que haber algún agarrón para que se tomara esa decisión”, manifestó la madre a La Más Bakana, al insistir en que necesita conocer qué ocurrió durante el trayecto.

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La madre de Angie denunció años de presunto maltrato

Ruiz aseguró que la relación duró entre tres y cuatro años y que, durante ese tiempo, su hija llegaba a casa con moretones que explicaba como accidentes. “A todo momento me llegaba a mí a la casa con moretones. ¿Qué pasó, hija? No, mami, me caí”, recordó.

También afirmó que el hombre controlaba la ropa que vestía Angie, vigilaba sus movimientos y la hostigaba incluso en su lugar de trabajo. Según su testimonio, en ocasiones habría entrado a la vivienda familiar y dañado la puerta para llevarse pertenencias de la joven.

La madre señaló que intentó convencer a su hija de terminar la relación, pero que ella le respondía que las cosas habían cambiado. Ruiz considera que el temor habría influido en su silencio y aseguró que acudió a la Fiscalía, aunque sintió que no la escucharon.

Piden fotos y videos para esclarecer lo ocurrido

En diálogo con La Más Bakana, Ruiz pidió a quienes hayan presenciado el hecho o tengan fotografías y videos que los compartan con las autoridades. También indicó que conserva conversaciones y otros elementos que espera aportar para contribuir a la investigación.

“Esto no puede quedar así, tiene que hacerse justicia”, expresó la madre, quien pidió que la muerte de su hija no quede impune. Además, envió un mensaje a otras familias para que escuchen a sus hijas, las acompañen y denuncien cualquier situación de violencia.

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