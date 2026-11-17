Por: Noticiero 90 minutos

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Desde la ciudad de Tumaco, Nariño, emerge el proyecto “De Coco”, una marca de ropa que ha decidido plasmar la esencia y la vasta riqueza cultural del pacífico colombiano en cada una de sus creaciones. De acuerdo con información publicada por el noticiero 90 Minutos, esta iniciativa no busca únicamente diseñar prendas para el uso cotidiano, sino que pretende convertir cada pieza en un símbolo tangible de pertenencia regional y de orgullo por el legado cultural de la costa pacífica.

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El origen de “De Coco” está profundamente arraigado en la historia personal de Jackeline Cuero, su creadora. Según el citado medio, Jackeline enfocó su proceso de creación en la búsqueda de aquellos elementos fundamentales que la conectaran con sus raíces. Dentro de esa exploración, destaca el papel de su abuela, quien se transformó en una fuente de inspiración constante. Las enseñanzas y el ejemplo de su madre y sus tías también aportaron elementos esenciales. Estas mujeres de su familia dedicaron buena parte de su vida diaria al trabajo con el fruto del coco, utilizando este recurso para crear aceites artesanales y distintas preparaciones gastronómicas, prácticas que forman parte del patrimonio oral y cultural de la región.

En los productos de la marca, el arte textil se convierte en un medio para narrar las historias colectivas de pescadores y sabedores del pacífico colombiano. Según 90 Minutos, las prendas incorporan referencias directas a los sonidos de la región y a las costumbres que configuran la vida cotidiana de la comunidad. Es así como el trabajo de Jackeline Cuero logra entrelazar diseño, memoria e identidad, tejiendo relatos en cada tela.

La visión de “De Coco” trasciende la moda como simple tendencia o accesorio. La meta de este proyecto, tal y como lo destacan desde 90 Minutos, es que las personas puedan "conocer, valorar y llevar consigo la historia y el legado cultural del Pacífico colombiano" a través de la vestimenta. Este emprendimiento se posiciona como un puente que conecta el pasado, el presente y el futuro de una comunidad, permitiendo que generaciones actuales y futuras porten con orgullo sus historias de vida, resistencia y creatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca la marca “De Coco” con sus prendas en el Pacífico colombiano?

La marca “De Coco” tiene como objetivo que las prendas sean mucho más que simples artículos de vestir. De acuerdo con información de 90 Minutos, busca que cada pieza sirva como un símbolo de sentido de pertenencia regional y que quienes la usen puedan “conocer, valorar y llevar consigo la historia y el legado cultural del Pacífico colombiano”. Así, la iniciativa impulsa la memoria colectiva a través del arte textil.

¿Qué inspiración estuvo detrás de la creación de la marca “De Coco”?

La inspiración para la creación de la marca “De Coco” proviene de la conexión personal de Jackeline Cuero con sus raíces y de las enseñanzas de las mujeres de su familia, quienes trabajaron con el coco en la elaboración de aceites y preparaciones típicas. Según 90 Minutos, la figura de su abuela, su madre y sus tías fue clave para recuperar, resignificar y plasmar los saberes ancestrales en cada prenda de la marca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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