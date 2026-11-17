Por: El Espectador

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El brócoli, el kale, el repollo y otros vegetales que parecen completamente distintos y se preparan en formas variadas comparten un origen común, aunque esto suele pasar desapercibido para la mayoría de las personas. Todos pertenecen a la misma especie de planta, Brassica oleracea, de la familia Brassicaceae. De acuerdo con información del Jardín Botánico de Missouri, bajo esta denominación científica se engloban numerosas verduras conocidas, que forman diferentes grupos y variedades resultado de siglos de selección y cultivo. A pesar de sus diferencias en sabor, textura y uso, todos estos vegetales cuya apariencia parece tan lejana tienen una raíz genética idéntica.

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El aspecto y utilidad de cada variedad se debe, según el Jardín Botánico de Missouri, a procesos de selección artificial aplicados durante generaciones. Los agricultores fueron seleccionando y propagando ciertos rasgos, como la formación de hojas grandes y superpuestas en el repollo (Grupo Capitata), la inflorescencia apretada del brócoli (Grupo Italica), o los brotes pequeños y numerosos de las coles de Bruselas (Grupo Gemmifera). En el caso del colirrábano (Grupo Gongylodes), lo que destaca es el tallo engrosado, que se consume por su textura crujiente y sabor suave. La coliflor (Grupo Botrytis) es apreciada por su masa compacta de inflorescencias inmaduras.

Una rama especial dentro de esta variedad son las coles y kales ornamentales. Aunque están emparentadas con los vegetales de consumo habitual, se han seleccionado principalmente por sus llamativos colores y formas para su uso en jardinería. Las coles ornamentales, del grupo Capitata, muestran rosetas de hojas grandes y planas similares al repollo, mientras que los kales ornamentales (grupo Acephala) lucen hojas rizadas y agrupadas. El colorido va del blanco al rosado, rojo, púrpura y diferentes verdes, y se intensifica cuando bajan las temperaturas, ideal para climas frescos.

Aunque en la botánica se clasifican como plantas bienales, que completan su ciclo vital en dos años, en jardinería suelen cultivarse como anuales para aprovechar el máximo de su belleza y frescura. Su tamaño puede variar entre 30 y 45 centímetros de altura, y su principal utilidad en jardinería radica en su apariencia, que añade textura y color a diferentes espacios.

En la cocina, cada variedad aprovecha diferentes partes de la planta: el brócoli por sus flores y tallos, el kale por sus hojas rizadas, el repollo por su cabeza compacta, la coliflor por sus inflorescencias y el colirrábano por su tallo engrosado. Así, aunque todos pertenecen a Brassica oleracea, sus diferencias y similitudes reflejan la riqueza de la selección y el ingenio humano para diversificar los alimentos.

¿Por qué el brócoli, el kale y el repollo pertenecen a la misma especie Brassica oleracea?

Estos vegetales aparentemente distintos se han desarrollado a partir de la misma especie gracias a siglos de selección artificial. Los agricultores, mediante la preferencia por ciertas características, lograron crear distintas variedades con hojas, tallos, flores o brotes muy diferenciados dentro de Brassica oleracea.

¿Qué significa que una planta sea bienal y cómo influye en su cultivo?

Una planta bienal completa su ciclo de vida en dos años: en el primero crece y acumula reservas, y en el segundo florece y produce semillas. Sin embargo, en jardinería ornamental o en cultivos de consumo, muchas veces se siembran y se cosechan como anuales, solo durante un ciclo para mantener su gusto o apariencia óptima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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