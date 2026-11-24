Por: El Espectador

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Al preparar en casa papas fritas, empanadas o patacones, el aceite usado que queda después de cocinar se convierte en un residuo que muchos no saben cómo manejar. A menudo, surge la duda de si guardarlo, tirarlo o, simplemente, verterlo por el lavaplatos. Sin embargo, tomar una decisión rápida y aparentemente inofensiva puede tener consecuencias negativas tanto para las tuberías como para el ambiente, de acuerdo con la alcaldía de Cali y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

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Desechar el aceite de cocina usado por el lavaplatos, aunque común, genera serios problemas. Estas grasas se solidifican dentro de las tuberías, obstruyendo el paso del agua y provocando malos olores o daños en las instalaciones. La alcaldía de Cali advierte que esta práctica, frecuente en muchos hogares, puede representar un alto riesgo para el entorno natural y la salud. Además, cuando este tipo de residuos llega a los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, puede complicar su funcionamiento. En el peor de los casos, si alcanza ríos o suelos, altera el equilibrio de los ecosistemas y afecta la calidad de los recursos hídricos. Como lo explica la alcaldía de Cali, un solo litro de aceite de cocina usado puede contaminar cerca de 1.000 litros de agua.

No solo el desagüe es una mala opción. Mezclar el aceite con reciclaje como papel, cartón o plástico contamina estos materiales y complica el proceso de recuperación. Arrojarlo a la basura sin previo almacenamiento también genera derrames y dificulta la gestión de residuos. Incluso las pequeñas cantidades, como el aceite que sobra después de freír un huevo, deben tener un tratamiento adecuado para evitar efectos acumulativos que, en miles de hogares, pueden traducirse en un problema de gran magnitud.

La Alcaldía de Bogotá recomienda dejar enfriar el aceite luego de usarlo, colarlo para retirar residuos de comida y almacenarlo en una botella plástica limpia y cerrada. Puede acumular varias tandas en el mismo envase, siempre manteniéndolo bien cerrado y alejado de niños, mascotas y fuentes de calor. Cuando la botella esté llena, debe llevarla a un punto de recolección autorizado, donde gestores ambientales reciben el residuo para transformarlo en productos como biocombustibles, dándole así un uso productivo y evitando la contaminación. La Secretaría Distrital de Ambiente dispone de puntos de recolección en Bogotá y existen ecopuntos similares en otros municipios.

¿Cómo se debe desechar el aceite de cocina usado correctamente en casa?

El manejo adecuado de este residuo inicia con dejar enfriar el aceite y filtrarlo si tiene restos de comida, luego almacenarlo en un recipiente plástico limpio y tapado. Una vez lleno, debe llevarse a un punto de recolección autorizado, no mezclarlo con otros residuos ni verterlo por el lavaplatos, según lo recomiendan la alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Por qué es tan importante no verter el aceite de cocina usado en el agua?

Cuando el aceite usado llega a los sistemas de agua, puede obstruir tuberías y dañar saneamiento y plantas de tratamiento. Un litro contamina hasta 1.000 litros de agua, afectando ecosistemas y recursos hídricos, según la alcaldía de Cali, lo que evidencia el alto impacto ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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