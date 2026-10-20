El desespero de las familias y los intentos de rescate con las manos desnudas marcaron las primeras horas de la tragedia ocurrida en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Un testigo que llegó al lugar el lunes 19 de octubre contó cómo encontró a la comunidad de la vereda El Chambergo, donde un derrumbe sepultó a varios trabajadores que buscaban oro a cielo abierto.

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El hombre relató para el especial de El Tiempo sobre la tragedia que llegó hacia el mediodía, después de navegar durante casi dos horas por el río Iscuandé desde la cabecera municipal. El fuerte sol acompañó el recorrido, pero al enterarse de la emergencia decidió dirigirse a la mina, donde trabajaban algunos de sus amigos del Consejo Comunitario Cuenca Río Iscuandé.

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Al llegar, se encontró con una escena de angustia. “La gente no sabía qué hacer, unos lloraban, otros gritaban, otros corrían a buscar a sus familiares que estaban sepultados; miraba cómo algunos sacaban la tierra desesperados hasta con sus propias manos”, recordó. En la zona ya operaba una retroexcavadora para remover el material y buscar a los mineros atrapados.

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Según le informaron al testigo, unos 42 trabajadores se encontraban en el lugar cuando se produjo el deslizamiento. Allí, las labores para extraer el oro se hacían de forma manual: algunos mineros encendían motobombas, mientras otros retiraban piedras y tierra para avanzar en las excavaciones. El colapso de una parte de la mina a cielo abierto provocó la caída de una gran cantidad de material que sepultó a quienes trabajaban en ese momento.

En medio de la emergencia, el testigo y tres amigos ayudaron a trasladar en una lancha rápida a uno de los heridos que se encontraba en grave estado hasta Guapi, en el Cauca. Otros trabajadores fueron llevados a Tumaco. El balance reportado por las autoridades señalaba siete mineros heridos, cuatro de ellos en estado grave, que necesitaban ser trasladados a un centro médico de mayor complejidad. La Gobernación de Nariño adelantaba gestiones con el Ejército para facilitar su transporte en helicóptero.

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La tragedia dejó 14 personas muertas, de las cuales 12 eran mujeres, y golpeó a familias enteras de Iscuandé. “Esta tragedia enluta a todo el pueblo de Iscuandé; es que hay familias enteras que la sufrieron porque murieron el papá, la mamá y el hijo; esta minería artesanal aquí une a todo un núcleo familiar”, expresó el hombre. Tras cumplirse 24 horas del derrumbe, las autoridades y los organismos de socorro determinaron cerrar las labores de búsqueda. Para entonces, 13 cuerpos estaban en la cabecera municipal y otro había sido trasladado a Guapi, donde vivía su familia.

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