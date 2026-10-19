Por: Caracol TV

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La cifra de víctimas mortales por el derrumbe ocurrido en una mina de oro en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico de Nariño, ascendió a 14. Así lo confirmó Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, durante una entrevista con Noticias Caracol en la que entregó detalles sobre la emergencia y las labores de atención a los afectados.

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De acuerdo con el funcionario, 13 de los cuerpos se encuentran en la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, mientras que otra de las víctimas está en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Además, siete personas resultaron heridas y reciben atención médica. González explicó que cuatro de los lesionados presentan heridas de gravedad, por lo que la Gobernación de Nariño adelanta gestiones con la Tercera División del Ejército para facilitar su traslado aéreo hasta Tumaco, donde puedan recibir la atención que requieren.

“Hasta el momento hay 14 personas fallecidas, 13 cuerpos que ya están en la cabecera municipal del casco urbano de Santa Bárbara de Iscuandé y otra persona que está en el municipio de Guapi. Adicional a eso, hay siete personas heridas”, señaló el secretario. El funcionario también precisó que, según el balance disponible, las labores de búsqueda habían concluido sin que se reportaran más personas desaparecidas. Sin embargo, las autoridades continuaban concentradas en la asistencia de los heridos y sus familias.

¿Cómo ocurrió el derrumbe en la mina de Nariño?

Según la información entregada por el secretario de Paz y Derechos Humanos, la emergencia se originó por el colapso de un sector de minería a cielo abierto ubicado en las riberas del río Iscuandé, en el territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. El desprendimiento de tierra sepultó a varias personas que se encontraban desarrollando actividades mineras en el lugar. La magnitud del derrumbe provocó la muerte de 14 personas y dejó a otras siete heridas. Las primeras informaciones sobre el accidente daban cuenta de nueve fallecidos. No obstante, el balance aumentó durante el desarrollo de la emergencia.

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Más allá de la atención inmediata de la emergencia, el secretario advirtió sobre las condiciones en las que se desarrolla parte de la actividad minera en el Pacífico colombiano. Según explicó, la falta de una regulación adecuada “es un fenómeno de orden nacional que está dejando muertos como lo estamos evidenciando y está dejando muertos como lo estamos evidenciando y que necesita regularse en departamentos donde sale el oro”.

González sostuvo que una parte importante de la minería que se desarrolla en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño enfrenta problemas de regularización por parte del Gobierno. Frente a las familias de las víctimas del derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé, el funcionario expresó su solidaridad y aseguró que las instituciones mantienen la atención de la emergencia.

El balance más reciente entregado por la Gobernación de Nariño es de 14 personas fallecidas y siete heridas, cuatro de ellas en estado de gravedad. Hasta el momento de la entrevista, no se reportaban personas desaparecidas y las autoridades concentraban sus esfuerzos en la atención médica de los lesionados y el acompañamiento a sus familiares. “Nuestro mensaje es de solidaridad en estos momentos difíciles”, indicó.

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