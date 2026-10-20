Por: Noticiero 90 minutos

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Una tragedia enluta a la comunidad minera de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico de Nariño, tras el derrumbe de una mina artesanal de oro en el sector El Chambero. De acuerdo con la información confirmada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, doce mujeres y dos hombres fallecieron el lunes 19 de octubre en medio de labores de extracción de oro de aluvión. El deslizamiento de un talud de tierra sepultó a quienes se encontraban trabajando en ese momento. La emergencia también dejó siete personas heridas, de las cuales cuatro resultaron gravemente afectadas y requirieron el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para agilizar su traslado a centros médicos mejor dotados, según informaron autoridades locales.

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El gobernador Escobar destacó que la mayoría de las víctimas eran mujeres cabeza de familia, responsables de llevar el sustento a sus hogares. Además, manifestó preocupación por las condiciones de informalidad en las que se desarrolla la minería artesanal en la región. Sobre la emergencia, Escobar advirtió en sus comunicaciones oficiales en la red social X que todavía podrían existir personas atrapadas bajo los escombros. Las labores de rescate se vieron complicadas por la difícil geografía del sector, ya que la mina no cuenta con vías de acceso terrestre. Esto obligó a los organismos de socorro a depender de rutas fluviales y aeronaves para llegar al lugar del incidente y evacuar a los heridos. La propia comunidad apoyó las acciones de rescate mientras las autoridades y equipos especializados lograban acceder a la zona.

Frente al riesgo constante que enfrentan las comunidades mineras, el gobernador reiteró la urgencia de acelerar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Escobar señaló que en Nariño existen 181 solicitudes para declarar áreas de reserva especial minera. Varias de ellas llevan más de dos décadas en espera ante la Agencia Nacional de Minería. Para Escobar, avanzar en estos procesos permitiría que las familias dedicadas a la extracción de oro cuenten con regulaciones técnicas y ambientales que disminuyan los riesgos a los que se exponen. Finalmente, la tragedia de Iscuandé trajo a la memoria otro derrumbe sucedido en agosto en Policarpa, en el mismo departamento, donde murieron doce personas también ligadas a la minería artesanal, según reportes recogidos por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé a las mujeres cabeza de familia de la zona?

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que la mayoría de las víctimas del derrumbe eran mujeres cabeza de familia, quienes dependían de la minería artesanal para mantener a sus hogares. Su fallecimiento deja a varias familias de la región en una situación aún más vulnerable y evidencia el importante rol económico y social que desempeñan estas mujeres en las comunidades mineras.

¿Qué significa minería artesanal de oro y cuáles son los riesgos asociados?

La minería artesanal de oro corresponde a la extracción de oro en pequeña escala, generalmente sin equipos industriales ni formalización legal ni técnica. Esta actividad se realiza con métodos manuales y rudimentarios, lo que expone a los trabajadores a altos riesgos, como deslizamientos de tierra y accidentes fatales, especialmente en zonas sin infraestructura adecuada, como ocurrió en Santa Bárbara de Iscuandé.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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