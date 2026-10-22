Por: El Espectador

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El reciente enfrentamiento entre habitantes de Teusaquillo y corredores por la acumulación de carreras atléticas encendió una alarma sobre los problemas de convivencia en Bogotá. Ante esta situación, la Alcaldía de la ciudad anunció que está preparando una resolución con la que busca redistribuir los eventos deportivos, que hasta ahora han estado concentrados principalmente en los alrededores del parque Simón Bolívar. De acuerdo con la información oficial, este cambio no pretende limitar la práctica deportiva, sino ajustar los circuitos y coordinar estratégicamente junto con organizadores y entes distritales alternativas que descongestionen los barrios más afectados.

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Actualmente, la propuesta está en elaboración por las secretarías de Gobierno y Movilidad, en colaboración con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Tal como informó la Secretaría de Gobierno, Bogotá acoge cerca de 26 carreras atléticas al año, lo que representa competencias en aproximadamente la mitad de los domingos, siendo Teusaquillo la zona que más concentra estos eventos privados. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló que la resolución plantea expandir las rutas hacia otros sectores de la capital para evitar que todos los trayectos y puntos clave sigan ubicados en el parque Simón Bolívar.

La iniciativa también contempla revisar la regla que permite hasta tres carreras mensuales por sector, ya que en lo planeado para los últimos meses de 2026, Bogotá tiene previstas siete competencias, de las cuales entre cuatro y cinco usarían todavía el circuito de Teusaquillo. Por ahora, el texto definitivo de la medida ni los nombres de las nuevas localidades beneficiadas han sido publicados, pero el Distrito espera presentar el primer borrador de la normativa en los próximos días.

La molestia de los vecinos surge de los cierres recurrentes que, según argumentan, dificultan el acceso a viviendas, hospitales, comercios y principales vías durante los fines de semana. Debido a ello, la alcaldesa local, María Angélica González Russi, estableció una mesa de diálogo tras las manifestaciones, recordando que las molestias llevan más de dos años y las comunidades piensan tomar nuevas acciones si persisten los inconvenientes. Vale resaltar que, aparte de las carreras, la localidad de Teusaquillo también es sede habitual de conciertos y partidos, por lo que los cierres y medidas de seguridad se repiten por diferentes motivos.

Bajo el marco del Acuerdo Local 005 de 2026, se reconoció la importancia de fortalecer la información y prevención frente al impacto de las grandes aglomeraciones. Además, el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, actualmente en el Concejo, busca rutas rotativas entre localidades. Mientras tanto, las autoridades seguirán exigiendo los permisos y planes viales habituales hasta que se concrete la nueva resolución.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos para las carreras atléticas en Bogotá?

La propuesta plantea redistribuir los recorridos de las carreras atléticas, limitar el número de eventos por sector y buscar rutas alternativas fuera de Teusaquillo, en especial alrededor del parque Simón Bolívar. Además, se evalúa reducir la concentración de competencias y mejorar la comunicación sobre cierres y horarios.

¿Por qué los vecinos de Teusaquillo se oponen a los cierres viales por carreras atléticas?

Los habitantes de Teusaquillo reclaman que los cierres reiterados dificultan la movilidad local, el acceso a viviendas, hospitales y comercios, y provocan molestias los fines de semana. Además, consideran que las afectaciones se agravan porque la zona es escenario de múltiples eventos masivos y las soluciones no han sido eficaces para equilibrar los intereses comunitarios y deportivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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