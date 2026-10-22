Por: Portal Bogotá

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La protección de los derechos de la niñez en Bogotá enfrenta actualmente un desafío significativo, de acuerdo con información divulgada por la Administración Distrital. En el contexto del programa "Bogotá, mi ciudad, mi casa", que busca garantizar acceso a servicios a los niños y niñas del Distrito, han surgido problemas serios debido a bloqueos implementados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida desde el 22 de julio de 2026 y en la UPI La Rioja desde el 19 de agosto de ese mismo año. Estos bloqueos han impedido que aproximadamente 120 niñas, niños y adolescentes Emberá reciban la atención integral a la que tienen derecho durante su estadía temporal en estas instituciones.

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De acuerdo con lo informado por el Distrito, los voceros de la comunidad Emberá alojada en La Florida condicionan el ingreso de los equipos técnicos a la contratación de integrantes de su propia comunidad. En este contexto, se han producido además denuncias sobre agresiones al personal que trabaja en dichas instalaciones, obstaculizando aún más la operación de los servicios.

Las restricciones establecidas han dificultado el acceso de funcionarios de las secretarías distritales de Integración Social y de Gobierno, así como de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, entidades claves para la atención de infancia y adolescencia. Esta situación ha interrumpido la prestación de servicios fundamentales como jardines infantiles y la estrategia Atrapasueños, la cual está orientada a la atención psicosocial de menores víctimas o afectados por el conflicto armado y que es esencial para sus procesos de reparación. Además, los bloqueos afectan la activación de rutas de atención frente a violencias basadas en género, la mediación de conflictos internos y la prevención de riesgos relacionados con la convivencia y la higiene en el interior de las unidades.

La Administración Distrital notificó lo ocurrido al Ministerio Público el 27 de agosto de 2026 y reiteró que, según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, los derechos de las niñas y los niños prevalecen sobre los de los demás y no deben ser negociados bajo ninguna circunstancia. Por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha pedido de forma respetuosa y urgente a las familias Emberá y sus voceros que permitan el acceso del equipo técnico y así restablecer la atención integral a los menores afectados.

El Distrito hizo énfasis en su compromiso con el diálogo intercultural, el enfoque diferencial y étnico, así como en la protección de la vida, integridad y derechos de la comunidad Emberá, en especial de su niñez y adolescencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están bloqueados los servicios para los niños Emberá en las UPI La Florida y La Rioja?

De acuerdo con la Administración Distrital, los bloqueos son consecuencia de la decisión de los voceros de la comunidad Emberá que exigen la vinculación contractual de miembros de su propia comunidad como condición para permitir el ingreso de los equipos técnicos. Esto ha traído consigo el impedimento del acceso a servicios básicos y esenciales para los menores.

¿Qué servicios no están siendo prestados a los niños y adolescentes en las UPI La Florida y La Rioja?

Según información del Distrito, los bloqueos han interrumpido la prestación de jardines infantiles y la estrategia Atrapasueños, que brinda atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado, además de limitar la intervención en casos de violencia basada en género y la prevención de riesgos relacionados con la convivencia y la higiene.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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