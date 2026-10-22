Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para recibir uno de los eventos artísticos más emblemáticos de su calendario cultural: el Festival Hip Hop al Parque 2026. Con motivo de la celebración, que se desarrollará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) emitió una serie de disposiciones relacionadas con cierres y afectaciones en las principales vías del sector. Según la información divulgada por el portal oficial Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, los cierres en la avenida calle 63 y sus alrededores estarán vigentes ambos días, desde las 8:00 hasta las 22:30 horas.

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Más específicamente, se restringirá el paso en la calzada norte de la avenida calle 63, entre las avenidas carrera 60 y carrera 68, así como en la calzada sur desde la carrera 68 hasta la carrera 60. Asimismo, la ciclorruta situada en la calzada sur de la avenida calle 63 también quedará cerrada en ese tramo y horario. Estas medidas, orientadas a asegurar el desarrollo seguro y coordinado del festival, afectarán la movilidad de residentes y visitantes que suelen transitar por la zona, por lo que la SDM recomendó programar los desplazamientos con anticipación.

Para mitigar el impacto, la Secretaría Distrital de Movilidad dispuso desvíos autorizados. Quienes circulan desde el norte hacia el sur por la avenida carrera 60 y desean acceder a la avenida calle 63 en sentido occidente, deberán avanzar por la carrera 60 al sur y luego tomar la avenida calle 53 o la avenida calle 26 al occidente, de acuerdo con la información oficial proporcionada junto con los mapas de referencia. Aquellas personas que transiten por la avenida calle 63 en sentido oriente – occidente tendrán que tomar la carrera 60 al sur para luego salir por las calles 53 o 26 hacia el occidente. Otros trayectos alternativos se han indicado para quienes se desplacen desde el occidente hacia el oriente, debiendo optar por rutas como la carrera 68 al sur y la calle 26 en el mismo sentido, o la carrera 68 al norte y la calle 68 al oriente.

La SDM igualmente estipuló las rutas a seguir para quienes van desde el norte por la carrera 68 hacia la calle 63 al oriente: deberán continuar por la carrera 68 al sur y tomar la calle 26. Similarmente, si el recorrido es desde el sur por la carrera 68, quienes pretendan tomar la calle 63 al oriente deberán optar por la calle 53, según lo ilustrado en los mapas oficiales consultados. Con este conjunto de indicaciones y medidas, las autoridades buscan equilibrar la realización exitosa del evento cultural y la dinámica vial de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cierres viales habrá en Bogotá por el Festival Hip Hop al Parque 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres viales principales abarcan la calzada norte y sur de la avenida calle 63 entre las avenidas carreras 60 y 68, además de la ciclorruta ubicada sobre la misma avenida. Los cierres aplicarán los días 24 y 25 de octubre de 2026, en horario de 8:00 a 22:30 horas.

¿Cuáles son los desvíos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad durante el Festival Hip Hop al Parque 2026?

Las rutas alternativas establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad incluyen desvíos por la avenida carrera 60 al sur con salidas por la avenida calle 53 o calle 26, y recorridos por la carrera 68 con opción de tomar la calle 26 o calle 53, según el sentido del desplazamiento. Las autoridades recomiendan consultar los mapas oficiales antes de planear su viaje.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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