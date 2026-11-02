Por: Portal Bogotá

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Bogotá impulsa una estrategia clave para combatir las violencias contra las mujeres dentro de los entornos laborales. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer, el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” ofrece capacitaciones dirigidas a empresas de la ciudad, con el objetivo de que reconozcan los diferentes tipos de violencia, conozcan los canales de atención y estén en capacidad de orientar a las trabajadoras que necesiten apoyo. Este trabajo, liderado específicamente por la Secretaría Distrital de la Mujer, enfatiza la formación de áreas de talento humano, bienestar, equipos administrativos y jefaturas inmediatas, al considerar que estos grupos pueden convertirse en el primer punto de orientación dentro de los lugares de trabajo.

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Durante estas jornadas formativas, las participantes acceden a información sobre las distintas manifestaciones de violencia y sobre los servicios que existen en Bogotá para atender estos casos. Así, se promueve que los equipos cuenten con herramientas para guiar a las mujeres hacia la Ruta Única de Atención (RUA), el mecanismo establecido para canalizar el acompañamiento oficial. La labor es impulsada desde la Dirección de Eliminación de Violencias de la Secretaría y, hasta el momento, ha contado con la participación de empresas reconocidas como Henkel Colombiana, Casa Luker, Hogarú, Novaventa, Megalínea y Casalimpia.

El enfoque busca integrar a los entornos laborales en la prevención, favoreciendo que las mujeres encuentren información clara sobre a dónde acudir cuando enfrentan situaciones de violencia. Además, en el marco de este esfuerzo, se han implementado charlas bajo el título ‘Vamos a transformar’, lideradas por Laura Tami Leal, actual secretaria distrital de la Mujer. En estos espacios se abordan temas de masculinidades, cambios culturales y estereotipos de género, utilizando situaciones cotidianas para fomentar la reflexión y el cuestionamiento de comportamientos e ideas que perpetúan desigualdades.

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, ya se han articulado 27 encuentros a los que han asistido más de 1.000 funcionarias, funcionarios y contratistas de entidades públicas, empresas privadas e instituciones educativas, como WOM, Grupo Caracol, Oliveto, Citibank y la Universidad de los Andes. La Secretaría de la Mujer prioriza la formación en empresas donde la contratación de mujeres es mayoritaria, existen iniciativas internas para prevenir violencias y donde hay un interés claro en fortalecer sus capacidades. Las empresas pueden solicitar estas capacitaciones a través del canal ‘Bogotá te Escucha’, teniendo en cuenta que se realiza una priorización según criterios definidos y la disponibilidad de la entidad.

Solicitar una capacitación representa un paso fundamental para que las empresas participen activamente en la prevención, se preparen para orientar a sus equipos y tengan claridad sobre las rutas institucionales de atención cuando una trabajadora lo necesita. Así, el entorno laboral se convierte en una red de apoyo y en un agente de cambio frente a las violencias contra las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas de Bogotá solicitar capacitaciones para prevenir violencias contra las mujeres?

Las empresas interesadas en fortalecer su capacidad de prevención y orientación pueden solicitar las capacitaciones ofrecidas por la Secretaría Distrital de la Mujer a través de la plataforma ‘Bogotá te Escucha’. Una vez presentada la solicitud, el Comité encargado prioriza las peticiones con base en criterios como la composición mayoritaria de mujeres en la fuerza laboral, la existencia de políticas internas y la disponibilidad de la Secretaría para atender la demanda.

¿Qué es la Ruta Única de Atención (RUA) mencionada en las capacitaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer?

La Ruta Única de Atención (RUA) es el mecanismo oficial y articulado al que pueden acudir las mujeres en Bogotá cuando enfrentan situaciones de violencia. Durante las capacitaciones, las empresas y sus equipos aprenden sobre cómo orientar correctamente a las trabajadoras hacia este sistema, facilitando el acceso a los servicios de apoyo y acompañamiento ofrecidos por las entidades distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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