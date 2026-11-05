Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nuevos datos salieron a la luz sobre el caso de fleteo en Ibagué, en el sector de El Salado, donde un hombre resultó herido con arma de fuego y desaparecieron $50 millones. Según la información proporcionada por la familia del vendedor afectado, el incidente ocurrió el sábado 31 de octubre después de realizar un retiro de dinero en una sucursal bancaria de Multicentro. Los involucrados, según el testimonio de Nathalie Bejarano, hermana de Alexis Bejarano, habían concretado la venta de una casa familiar por $119 millones. Tras firmar los documentos en la Notaría Séptima, el comprador retiró $50 millones en Bancolombia y los entregó al vendedor. Posteriormente, los tres hombres se dirigieron al asadero Palos Verdes para almorzar.

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La denuncia presentada indica que, mientras esperaban la comida, un individuo desconocido se acercó a la mesa, sacó un arma y, en medio de la confusión, disparó. Alexis Bejarano pensó que el ataque iba en su contra y, en ese momento, arrojó el morral donde llevaba el dinero antes de salir corriendo en busca de refugio. No obstante, el disparo impactó al comprador, quien fue trasladado y permanece hospitalizado en la clínica Medicadiz, conforme a la narración recopilada.

Nathalie Bejarano señaló que, después del asalto, surgió inquietud por el destino del dinero. Según lo que le informaron empleados del restaurante, unas cámaras de seguridad revelarían que detrás de la mesa de los afectados se sentó una pareja y que una persona recogió el morral tras la huida de Alexis. Esa persona, supuestamente, entró a la parte trasera del local y salió sin el bolso, aunque la familia aclara que no han visto las grabaciones ni saben si esta información está avalada por los investigadores.

En cuanto al proceso investigativo, Nathalie también manifestó molestias sobre el trato recibido, ya que su hermano percibió que algunos funcionarios de la Sijín, la Seccional de Investigación Judicial y Criminal, lo señalaron de posible autorrobo. Él reiteró que solo lanzó el morral al escuchar el disparo, temiendo por su vida. La familia denuncia no haber podido acceder a los videos ni conocer si el dinero fue recuperado, aunque un funcionario de la Fiscalía les habría indicado que el bolso apareció. Se desconoce si los $50 millones fueron encontrados y cómo ocurrió el robo, y piden claridad sobre lo sucedido y una investigación rigurosa para determinar la autoría y planeación del asalto. Todo esto, según lo expuesto por la familia a medios como El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con los $50 millones robados en Ibagué según la familia de la víctima?

La familia de Alexis Bejarano explica que no tiene certeza sobre el destino del dinero, ya que aunque un funcionario de la Fiscalía informó que el bolso apareció, desconocen si fue recuperada la suma de $50 millones. Además, no han tenido acceso a las grabaciones ni a información clara de los investigadores, lo que mantiene la incertidumbre sobre si el dinero fue hallado o no.

¿Por qué la familia del afectado en el fleteo de Ibagué cuestiona la investigación de la Sijín?

De acuerdo con Nathalie Bejarano, algunos miembros de la Sijín sugirieron que Alexis podría haberse autorrobado el dinero por haber salido corriendo con el morral tras el disparo. Sin embargo, él sostiene que arrojó el bolso por temor a ser atacado. Además, la familia reclama no haber recibido información clara ni acceso a videos de seguridad, lo que genera desconfianza sobre la gestión investigativa hasta ahora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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