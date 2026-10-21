A pesar de algunos hechos insólitos en Transmilenio y demás casos que perturban la normalidad de Bogotá, hay una noticia que ilusiona a miles de personas.

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Por instrucción de Carlos Fernando Galán, los trayectos entre la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la avenida 68 y la calle 26 integrarán un solo viaje continuo antes de finalizar este año, confirmó formalmente el Instituto de Desarrollo Urbano.

Esta conectividad estratégica transformará la movilidad de miles de bogotanos, facilitando desplazamientos más fluidos a través del sistema masivo de transporte sin necesidad de realizar trasbordos adicionales.

La directriz dada por el mandatario busca habilitar sectores fundamentales de la megaobra para optimizar los corredores viales más congestionados del occidente y del centro de la ciudad.

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El enlace operativo se concretará al poner en funcionamiento cinco frentes de construcción prioritarios antes de concluir el presente año.

A pesar de estos avances significativos, el proyecto global de la avenida 68 experimentará retrasos adicionales respecto a sus proyecciones operativas iniciales.

El organismo de infraestructura reportó que la troncal registra un progreso físico global del 90,36 %, reconociendo que varios frentes deberán postergar su apertura completa hasta el transcurso de 2027.

Esta fecha de entrega diferida contrasta con el cronograma oficial que contemplaba la culminación total de los trabajos para febrero de 2026.

Las cifras de la obra reflejan una marcada aceleración operacional frente al 42,57 % de ejecución hallado en enero de 2024, cuando inició la actual gestión administrativa.

El corredor vial posee una extensión de 17,07 kilómetros, conectando el sector sureño de Venecia con la calle 100 a la altura de la carrera novena.

“Llegamos al 90 % y en pocos meses tendremos Transmilenio andando por la 68. Cuando llegamos nosotros, en enero de 2024, la obra debería haber estado alrededor del 80 %, pero la encontramos en el 42 %, en promedio. De hecho, algunos grupos estaban por debajo del 35 %”, aseveró el director del IDU, Orlando Molano.

Las labores de construcción arrancaron formalmente en febrero de 2021, proyectando un plazo inicial de ejecución estipulado en cinco años continuos de trabajo.

La entidad prevé finalizar este año los tramos identificados como 3, 4, 5, 6 y 9, junto con las rampas del sector Venecia correspondientes al contrato del grupo 1.

Los tramos restantes continuarán sus actividades operativas para integrarse gradualmente al servicio público en el transcurso del año 2027.

La brecha técnica acumulada entre la programación contractual y el avance real en terreno resultaba sumamente amplia durante el periodo previo.

Las tablas institucionales señalan que en enero de 2024 el avance requerido alcanzaba el 77,64 %, mientras que la realidad apenas marcaba el 42,57 %.

A partir de dicho momento, la obra incrementó casi 48 puntos porcentuales en su rendimiento, según los informes técnicos de la entidad gubernamental.

Para su ejecución contractual, la extensa troncal fue subdividida en nueve frentes independientes, presentando dinámicas constructivas variadas.

Con corte reportado al 12 de octubre, el tramo 4, ubicado desde la calle 13 hasta La Esperanza, lidera con el 99,62 % de ejecución.

En contraste, el frente 1, entre la Autopista Sur y la calle 18 sur, exhibe un desarrollo de apenas el 78,94 %.

Por su parte, el frente 6, comprendido entre las calles 46 y 66, alcanzó un 91,90 % tras superar trámites de caducidad contractual.

Varias infraestructuras estratégicas ya operan con regularidad, como el puente curvo que conecta la avenida 68 con la calle 26 desde octubre de 2025.

Esa estructura permitió el tránsito inicial de buses articulados hacia el centro de la capital con destino final en la estación Museo Nacional.

A dicha habilitación se suman el paso elevado de la calle 3, en servicio desde octubre de 2024, y el paso de la calle 100 sobre la avenida Suba.

“Ya hemos destrabado muchos de los problemas que recibimos. El alcalde, Carlos Fernando Galán, además, nos dio la instrucción de que este año debemos tener habilitados cinco grupos; entre esos, el grupo 3, con el que se podrá conectar en un solo viaje la avenida Ciudad de Cali con la avenida de Las Américas y de allí con la avenida 68 para llegar a la calle 26”, puntualizó Molano.

Factores exógenos afectaron severamente los ritmos iniciales, entre ellos la emergencia sanitaria, la falta de suministros, el alza en insumos y demoras prediales.

“Lo encontramos con problemas prediales, con problemas con todas las entidades; eso hizo que los cronogramas se corrieran”, concluyó el funcionario.

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