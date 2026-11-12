Gustavo Petro protagonizó un nuevo cruce con la periodista Vicky Dávila luego de referirse a su vida íntima durante una entrevista con Levy Rincón. En medio de la conversación, el expresidente lanzó una frase sobre la comunicadora que provocó una respuesta de la también precandidata, quien lo cuestionó por no explicar los señalamientos relacionados con Deicy Jiménez y un supuesto uso de contratos estatales para obtener favores personales.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Se sentía condicionada”: abogada de Deicy Jiménez explicó delicado señalamiento en denuncias contra Petro)

Durante la entrevista, Rincón le preguntó al exmandatario cómo era su vida íntima. Petro respondió que era “libre” y, al referirse a la posibilidad de que Dávila descubriera aspectos de su intimidad, aseguró que no le preocupaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Levy Rincón (@levy.rincon)

La conversación también abordó el video en el que aparece junto a Deicy Jiménez, en el que se observa al exmandatario enviar un beso mientras está frente a una biblioteca. Sobre esas imágenes, Petro explicó que se encontraba en su casa y que no sabía a quién le había enviado el gesto.

“Y atrás hay una biblioteca que es la de mi casa, ¿cierto?, sin saber a quién le mandé el beso. No hablemos de eso todavía, no es la época del COVID. ¿O cómo me pueden decir que es la época presidencial si yo no volví a mi casa?”, comentó.

(Lea también: “En el baño entre 45 y 50 minutos”: sueltan por qué Petro se demoraría antes de consejos de ministros)

Vicky Dávila cuestionó a Petro por sus declaraciones

La respuesta de Vicky Dávila llegó a través de un mensaje en el que criticó el comentario del expresidente y sostuvo que, con sus palabras, estaría desviando la atención de los cuestionamientos sobre su conducta.

“Petro cada vez cae más bajo. En lugar de explicar si pagó con la plata de los colombianos sexo de mujeres vulnerables, como denuncia Deicy Jiménez o como aseguran otras personas que están ya colaborando, sale con esta perla, que no me ‘va a invitar’ a sus porquerías”, escribió.

Petro cada vez cae más bajo. En lugar de explicar si pagó con la plata de los colombianos sexo de mujeres vulnerables, como denuncia Deicy Jiménez o como aseguran otras personas que están ya colaborando, sale con esta perla, que no me va “a invitar” a sus porquerías. Más allá de lo desatinado, irrespetuoso y sucio, es muy machista. Solo busca desviar la atención. ¿Abusó de su poder con mujeres necesitadas? ¿Destinó plata pública (contratos en el Estado) para pagar favores sexuales?

@petrogustavo — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 12, 2026

La periodista calificó las declaraciones como “desatinadas, irrespetuosas y sucias”, y también las señaló de machistas. Además, insistió en que el exmandatario debería responder por las acusaciones sobre un posible abuso de poder y la eventual utilización de contratos públicos para obtener favores personales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.