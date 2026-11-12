Vicky Dávila reaccionó a las declaraciones de Gustavo Petro sobre su vida íntima y lanzó fuertes cuestionamientos contra el expresidente. La periodista calificó sus palabras como machistas e irrespetuosas y sostuvo que el exmandatario debería explicar los señalamientos relacionados con Deicy Jiménez, quien lo ha vinculado con un supuesto uso de contratos estatales para obtener favores personales.

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“Petro cada vez cae más bajo. En lugar de explicar si pagó con la plata de los colombianos sexo de mujeres vulnerables, como denuncia Deicy Jiménez o como aseguran otras personas que están ya colaborando, sale con esta perla, que no me ‘va a invitar’ a sus porquerías”, escribió Dávila en su pronunciamiento.

La periodista también cuestionó el tono del comentario del jefe de Estado y aseguró que estaría buscando desviar la atención de las acusaciones. En ese sentido, insistió en que debe responder por un posible abuso de poder y por la eventual utilización de recursos públicos para obtener favores personales.

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“¿Abusó de su poder con mujeres necesitadas? ¿Destinó plata pública (contratos en el Estado) para pagar favores?”, preguntó la comunicadora.

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¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Vicky Dávila?

La reacción de la periodista se produjo después de que el expresidente hablara sobre su vida íntima en una entrevista con el comunicador Levy Rincón. Durante la conversación, el entrevistador le preguntó cómo era su vida íntima, a lo que Petro respondió que era “libre”.

En ese momento, el exmandatario mencionó a Dávila y aseguró que no le preocupaba que ella descubriera aspectos de su intimidad. Sin embargo, agregó una frase que provocó la respuesta de la periodista.

“Si mi corazón ama, no me pongo a pensar si Vicky me va a descubrir o no. O sea, a mí me importa un comino que Vicky me descubra. No la voy a invitar, eso sí”, manifestó.

En la misma entrevista, Petro también se refirió al video en el que aparece junto a Deicy Jiménez, frente a una biblioteca. El exmandatario señaló que el lugar correspondía a su casa y comentó que no sabía a quién le había enviado el beso que se observa en las imágenes.

“Y atrás hay una biblioteca que es la de mi casa, ¿cierto?, sin saber a quién le mandé el beso. No hablemos de eso todavía, no es la época del COVID. ¿O cómo me pueden decir que es la época presidencial si yo no volví a mi casa?”, expresó.

De esta manera, las declaraciones del presidente provocaron una nueva respuesta de Dávila, quien aprovechó el intercambio para insistir en los cuestionamientos sobre las denuncias de Deicy Jiménez. Las afirmaciones sobre un eventual uso de contratos públicos para obtener favores personales constituyen señalamientos que deben ser esclarecidos y no pueden presentarse como hechos comprobados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.