Una nueva controversia en torno a los círculos de poder del anterior gobierno salió a la luz pública a raíz de los señalamientos de Angie Rodríguez, otrora mano derecha del entonces presidente Gustavo Petro, quien aseguró haber detectado anomalías con el teléfono móvil del jefe de Estado. Según su versión, la situación encendió las alarmas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tras constatar que el aparato no estaba registrado a nombre del mandatario, sino de una persona allegada a Laura Sarabia, según informó El Tiempo.

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“El teléfono del presidente, cuando me doy cuenta, está a nombre de una persona cercana a Laura. Me causó una alerta inmediata. Le informo al presidente que su celular no estaba a su nombre, sino al de Jaime Ramírez Cobo. Todo apuntaba a la señora Laura Sarabia”, indicó Rodríguez, al tiempo que sacó a la luz intercambios de mensajes sostenidos con René Guarín, entonces cabeza de la DNI, en los que se advertía sobre la necesidad de cambiar de terminal y de SIM card para liberar al mandatario de lo que denominaron un “celular envenenado”.

El asunto adquiere mayor complejidad debido a que Jaime Ramírez Cobo figura entre los investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y mantenía cercanía con Carlos Ramón González, quien saltó del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a la dirección de la DNI.

Ante las repercusiones de la denuncia, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO consultó a Mario Iguarán, abogado defensor de Ramírez Cobo, quien desmintió cualquier actuación irregular y aseguró que el propio Petro tenía pleno conocimiento de la situación desde el primer momento.

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“Como abogado de Jaime Ramírez Cobo, aclaro que este únicamente prestó su nombre para registrar la línea por razones de tiempo y como un favor estrictamente a Petro, quien, según Ramírez, sabía desde el comienzo que la línea estaba registrada a su nombre, siendo él la única persona que la usó y la manejó directamente para sus comunicaciones personales”, aseveró el jurista. Asimismo, Iguarán enfatizó que su representado jamás tuvo el aparato en su poder ni hizo uso de él, zanjando que la gestión constituía un favor de carácter personal exento de cualquier vicio legal.