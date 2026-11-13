En medio de los procesos judiciales en Colombia, el seguido contra el exsenador Arturo Char Chaljub por presunta compra de votos y corrupción electoral tuvo un golpe clave luego de que la Corte Suprema de Justicia emitió una importante orden probatoria.

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El alto tribunal instruyó a la Fiscalía informar detalladamente si Aida Merlano Rebolledo recibió algún principio de oportunidad por los hechos vinculados con la denominada ‘Casa Blanca’, informó El Tiempo

Char afronta este litigio luego de ser acusado formalmente en diciembre de 2025 como probable autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada.

La imputación judicial sostiene que el excongresista coordinó la compra de votos desde ‘Casa Blanca’ para respaldar las aspiraciones de Aida Merlano al Senado y Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes.

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“La Sala calificó la organización de ‘Casa Blanca’ como una empresa criminal compleja y sofisticada, de la magnitud de la denominada macro criminalidad, y recordó que la doctrina especializada en el tema describe el concierto para delinquir como un delito de organización o de estatus, cuyo aspecto objetivo central es la generación y consolidación de una estructura criminal, y no la prueba de actos de ejecución material individualmente considerados”, señala la Corte Suprema.

Mediante esta determinación de la magistrada Socorro Mora, el despacho pretende anexar al expediente los eventuales beneficios judiciales otorgados a Merlano y obtener sus declaraciones rendidas bajo dicho mecanismo.

Los abogados de Char estiman indispensables estos elementos documentales para evaluar la credibilidad testimonial de la excongresista, quien lo acusó de financiar el esquema electoral desplegado en Barranquilla durante 2018.

Esta medida integra un paquete amplio de pruebas decretadas tras solicitud defensiva para cotejar las diversas versiones entregadas por Merlano ante distintas instancias judiciales en territorio colombiano.

Por ello, el tribunal solicitó al ente acusador todas las declaraciones rendidas sobre el escándalo y pidió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla el testimonio contra Julio Gerlein Echeverría, absuelto en septiembre de 2024.

“Está encaminada a confrontar las diferentes declaraciones que Merlano Rebolledo haya expuesto en las actuaciones procesales que se encuentren en curso o se hayan adelantado en la Fiscalía General de la Nación, relativas específicamente al caso conocido como ‘Casa Blanca'”, explica la providencia judicial.

Adicionalmente, los magistrados ordenaron gestionar ante autoridades venezolanas reportes precisos sobre ciudadanos colombianos que visitaron a Merlano mientras permaneció privada de la libertad en el vecino país.

También requirieron conocer el expediente penal bajo el cual ocurrió su captura en Venezuela, verificando si rindió declaración el 6 de febrero de 2020 y qué determinación judicial adoptaron allá.

“Teniendo en cuenta la precisión que hace la defensa, respecto de la identificación de posibles actores que desde Colombia hayan pretendido inculpar al señor CHAR CHALJUB; con criterios de eficiencia, se limitará entonces la verificación a visitantes Colombianos”, precisa el documento.

De igual forma, ampliarán el testimonio de Bladimir Cuadro Crespo, jurista que acompañó a Diego Luis Muñetón Restrepo durante dos visitas a Merlano en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Dichos encuentros ocurrieron exactamente el 9 de agosto y el 3 de septiembre de 2019, buscando esclarecer si transmitieron mensajes de la familia Char y qué temas abordaron respetando el secreto profesional.

Por otro lado, la Sala incorporará un informe elaborado por la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa detallando los registros oficiales de ingreso correspondientes a aquellas visitas carcelarias.

Simultáneamente, requerirá a la Registraduría los resultados electorales históricos obtenidos por Arturo Char durante 2006, 2014, 2018 y 2022 desagregados por municipio para demostrar consistencia en su caudal electoral.

El alto tribunal puntualizó que todo este acervo probatorio será practicado durante la fase de juzgamiento, anunciando que fijará la fecha exacta de audiencia pública mediante providencia posterior.

Actualmente, el exsenador Arturo Char enfrenta este juicio en libertad tras haber sido capturado el 7 de septiembre de 2023 y liberado el 8 de enero de 2024 por vencimiento de términos.

Mientras manifiesta su intención política de aspirar a la Alcaldía de Soledad el próximo año, su bancada defensiva recalca que conserva intacta su presunción de inocencia al no existir condena ejecutoriada.

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