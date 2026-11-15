Diana Torres Sánchez, actual notaria 44 de Bogotá, es la mujer cuyo nombre aparece en testimonios sobre las reuniones privadas que habría sostenido Gustavo Petro en apartamentos del sector de Quinta Paredes, en Bogotá. Según fuentes consultadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo, ella habría coordinado algunos de esos encuentros, a los que supuestamente asistían funcionarios, empresarios y mujeres jóvenes.

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La información tomó fuerza en medio de las denuncias de Deicy Jiménez, quien señala al exmandatario de presuntamente ofrecer contratos estatales a cambio de favores sexuales. La joven aseguró que habría otras mujeres vinculadas a ese supuesto esquema, aunque dijo no recordar a Torres cuando fue consultada por el diario.

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De acuerdo con los testimonios publicados por El Tiempo, Torres habría facilitado apartamentos que ocupó en Quinta Paredes para reuniones con personas del entorno político y empresarial de Petro. Dos empresarios del sector de hidrocarburos afirmaron que asistieron a encuentros en esos inmuebles en los que se habrían conversado asuntos relacionados con negocios y nombramientos en Ecopetrol.

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Uno de los testimonios también menciona la presencia de dos ministras, entre ellas Carina Murcia Yela, quien estuvo al frente de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La exfuncionaria fue consultada por el medio sobre su posible asistencia, pero no respondió las preguntas.

El nombramiento de Diana Torres como notaria 44

La controversia también gira alrededor del nombramiento de Torres en la Notaría 44 de Bogotá, ubicada cerca de Corferias y de los apartamentos mencionados en los testimonios.

El 27 de enero de 2026, mediante la Resolución 0069, el gobierno de Gustavo Petro la designó en interinidad en ese despacho. La decisión quedó consignada en un decreto firmado por el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

La notaria negó que ese nombramiento fuera una recompensa por facilitar su vivienda para reuniones o fiestas del expresidente. En un mensaje publicado por El Tiempo aseguró que su designación obedeció a un procedimiento legal y defendió su relación de amistad con Petro.

“Como amigo, él iba a veces a mi apartamento a saludarme, y mi espacio privado y el de las personas que me visitan no tengo por qué exponerlo al público”, manifestó. También dijo que el exmandatario estuvo en su apartamento para celebrar su cumpleaños y que siempre fue respetuoso.

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Darcy Quinn mencionó a otra mujer en el caso

En medio de las nuevas revelaciones, la periodista Darcy Quinn también habló en La FM de Jessica González, otra mujer que, según dijo, habría sido identificada por Deicy Jiménez y Angie Rodríguez como una de las asistentes a reuniones privadas.

Quinn señaló que González habría tenido cinco contratos con el Ministerio de Salud entre 2022 y 2024, cuatro con esa cartera y uno con la Superintendencia de Vigilancia, además de una posible vinculación en el Dapre por cerca de 50 millones de pesos. La periodista cuestionó las actividades reportadas en algunos de esos contratos y planteó interrogantes sobre el trabajo que habría desempeñado.

Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos divulgados por la comunicadora y todavía deben ser verificadas por las autoridades.

Por su parte, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, reconoció la amistad de vieja data entre el exmandatario y Torres, pero rechazó que en las reuniones hubiera drogas o encuentros sexuales. Sostuvo que se trataba de espacios sociales o políticos y defendió las capacidades profesionales de la notaria.

Las denuncias siguen bajo revisión de las autoridades. La Fiscalía analiza información entregada por Deicy Jiménez, mientras que la Procuraduría adelanta actuaciones relacionadas con los contratos que la joven asegura haber recibido.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.