Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha avanzado en la restauración ecológica de las áreas cercanas al relleno sanitario Doña Juana, donde, de acuerdo con información publicada en el portal institucional de la Alcaldía de Bogotá, ya se han sembrado más de 100 mil árboles. Esta importante labor hace parte de las medidas de compensación exigidas por la licencia ambiental concedida por la Corporación Autónoma Regional (CAR), la cual fija obligaciones claras a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en materia de restauración y cuidado ambiental.

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Yira Bolaños, ingeniera ambiental de la UAESP, explicó que los predios adquiridos por la entidad son estratégicos, encontrándose en las rondas de las quebradas ‘La Porquera’ y ‘Aguas Calientes’. La quebrada ‘Aguas Calientes’ juega un papel esencial, ya que abastece al Acueducto Comunitario de Mochuelo Bajo, haciendo aún más relevante la recuperación ambiental del área. Bolaños detalló que la licencia ambiental obliga, una vez adquiridos estos predios, a adelantar procesos de restauración tanto ecológica como paisajística, motivo por el cual la UAESP firmó alianzas con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), entidad reconocida en el manejo de estos temas.

El proceso de adquisición de tierras para restaurar zonas afectadas es resultado de estudios hechos junto con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en 2015. Hasta el momento, según la información oficial, se han logrado comprar 13 predios, en los cuales ya finalizaron los trabajos de restauración ambiental. La meta es alcanzar la adquisición de 18 predios, para extender así los planes de conservación y preservación de ecosistemas clave en la ciudad. En el predio Buenos Aires, cerca de 33 hectáreas de ecosistema nativo ubicado en la ronda del río Tunjuelo han recibido labores de reforestación, apoyadas por la donación de árboles por parte del Jardín Botánico.

Es clave aclarar que estas acciones no buscan mitigar, sino compensar los impactos sobre el ambiente, dado que la normativa ambiental establece la compensación cuando es imposible prevenir o corregir los daños, como indicó la ingeniera Bolaños. Para las comunidades de Los Mochuelos y Bogotá en general, la conservación de estas áreas ambientales es fundamental, especialmente en el contexto actual de afectaciones climáticas derivadas del fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos árboles se han sembrado en Doña Juana y qué impacto tiene para Bogotá?

De acuerdo con información oficial, Bogotá ha logrado plantar más de 100 mil árboles en zonas cercanas al relleno sanitario Doña Juana. Si bien estas acciones responden a obligaciones de compensación ambiental y no mitigan directamente los daños, su implementación fortalece la restauración de ecosistemas valiosos e incrementa las reservas verdes en áreas con importancia hídrica, lo que incide positivamente en la calidad ambiental del entorno y de las comunidades aledañas.

¿Qué es la compensación ambiental según la normativa de licencia ambiental?

La compensación ambiental, conforme a las normas citadas por la ingeniera Yira Bolaños de la UAESP, es una medida exigida cuando ya no es posible evitar o corregir un impacto ambiental originado por actividades como la operación del relleno sanitario. En este contexto, la compensación consiste en acciones como la adquisición de predios estratégicos y la restauración ecológica de áreas afectadas, con el fin de retribuir al entorno por los daños ocasionados y asegurar la sostenibilidad ambiental en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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