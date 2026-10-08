Por: EL PILON SA

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El hospital Rosario Pumarejo de López enfrentaría un nuevo cambio en su dirección administrativa con la salida de Lina de Armas como agente interventora. Según la información disponible, el médico Victor Augusto Pedraza López sería el designado para asumir este importante cargo, marcando un nuevo capítulo en el proceso de intervención que vive esta institución de salud.

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Lina de Armas había sido nombrada como agente interventora durante la gestión de Daniel Quintero en la Superintendencia, desempeñando sus funciones durante un periodo de más de cinco meses. Su labor se inscribía en el marco de la intervención, una figura empleada para tomar control temporalmente de entidades que enfrentan graves problemas administrativos, financieros o de prestación de servicios. De acuerdo con la información presentada, De Armas deja el cargo luego de un tiempo relativamente corto, lo que evidencia un periodo de inestabilidad al interior del hospital.

La llegada de Victor Augusto Pedraza López representa un giro en la dirección de la intervención. Aunque los detalles sobre su perfil y propuestas específicas no han sido divulgados en la información proporcionada, su nombre figura como el posible reemplazo, lo que sugiere la inminencia de ajustes en la gerencia y medidas que podrían afectar tanto a los funcionarios como a los usuarios del hospital.

Este hospital se ha visto sometido, entonces, a cambios administrativos relevantes en menos de un año, con la continuidad del proceso de intervención bajo diferentes liderazgos. La referencia a la Superintendencia dirigida por Daniel Quintero subraya la vigilancia y control Estatal en la administración del Rosario Pumarejo de López, buscando asegurar la transparencia y calidad en la prestación de los servicios de salud.

En este contexto, los movimientos directivos suelen ser leídos por la opinión pública como señales de ajustes en la política hospitalaria o de respuesta ante retos persistentes en el sistema de salud regional. La designación de nuevos agentes interventores puede influir en la orientación interna del hospital y en las expectativas de su comunidad.

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¿Quién es el nuevo agente interventor del hospital Rosario Pumarejo de López?

De acuerdo con la información disponible, el médico Victor Augusto Pedraza López sería el nuevo agente interventor que reemplazaría a Lina de Armas tras su salida. Hasta el momento, no se han publicado detalles adicionales sobre su perfil profesional dentro del texto proporcionado.

¿Cuánto tiempo estuvo Lina de Armas como agente interventora del hospital Rosario Pumarejo de López?

Lina de Armas permaneció en el cargo de agente interventora durante más de cinco meses, después de llegar en el periodo de la Superintendencia a cargo de Daniel Quintero, según lo consignado en la información disponible.

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