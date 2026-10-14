Dos movimientos sísmicos de baja magnitud fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante la noche de este miércoles 14 de octubre, con epicentros en San Agustín, Huila, y Riosucio, Chocó. Ambos eventos tuvieron una profundidad superficial, según los boletines publicados por la entidad.

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El primer sismo ocurrió a las 10:29 p. m., con una magnitud de 2,9. El SGC ubicó el epicentro en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, y clasificó su profundidad como superficial.

Poco después, a las 10:40 p. m., se registró el segundo temblor, esta vez en Riosucio, Chocó. El evento alcanzó una magnitud de 2,7 y también fue reportado con profundidad superficial.

Los dos registros corresponden a eventos distintos, ocurridos con una diferencia de 11 minutos y en departamentos diferentes. Hasta el momento, la información suministrada no permite establecer si fueron percibidos por habitantes de las zonas cercanas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-14, 22:40 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Riosucio – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/oVO5CuTPud — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

¿Cómo reportar si sintió alguno de los temblores?

Las personas que hayan percibido alguno de los movimientos pueden ingresar al portal oficial de Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y buscar el evento correspondiente.

Los reportes ciudadanos ayudan al SGC a evaluar cómo se percibió un sismo en diferentes localidades y a complementar la información instrumental con observaciones de la comunidad.

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