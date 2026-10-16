Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,2 se registró en el océano Pacífico durante la tarde del viernes 16 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El informe entregado por esta entidad a las 2:34 p. m., hora local, señaló que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad superficial, es decir, a menos de 30 kilómetros bajo la superficie marina. Este detalle es relevante porque la profundidad influye en cómo un sismo puede sentirse en la superficie y su potencial de causar daños. Sin embargo, el SGC indicó que, basándose únicamente en este dato, no se puede determinar si se presentaron afectaciones materiales, ya que la fuerza y la profundidad del evento no son los únicos factores que inciden en las consecuencias de un temblor.

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El reporte oficial clasificó este evento como un sismo internacional debido a su localización en el océano Pacífico, pero no suministró información específica sobre las coordenadas exactas del epicentro. Asimismo, el boletín del SGC no permite conocer si el temblor fue percibido en áreas habitadas cercanas, dado que estos datos no estaban disponibles en la actualización inicial. Es importante resaltar que este tipo de información suele ser relevante para establecer el nivel de alarma o la necesidad de tomar medidas preventivas en comunidades costeras.

El movimiento telúrico fue confirmado por el SGC como una noticia en desarrollo, lo que significa que pueden surgir datos adicionales con el paso de las horas o días siguientes. Para quienes deseen conocer actualizaciones oficiales sobre este o cualquier otro evento sísmico en Colombia, el SGC recomienda consultar su portal especializado en información sísmica. Este canal se mantiene actualizado y ofrece datos oficiales verificados sobre la localización, magnitud e impacto de los movimientos telúricos que se presentan en el país y en regiones cercanas. Como es habitual, la veracidad de los datos presentados corresponde a lo informado exclusivamente por el Servicio Geológico Colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,2 en el océano Pacífico según el SGC?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, el sismo de 5,2 grados ocurrió en el océano Pacífico. Sin embargo, la entidad no proporcionó detalles específicos sobre las coordenadas o el lugar exacto del epicentro, por lo que esa información no está disponible en el boletín oficial.

¿Se sintió el sismo en zonas habitadas o solo en el océano Pacífico?

Según el reporte del SGC, no se precisa si el sismo de magnitud 5,2 fue sentido en territorios habitados cercanos al epicentro. La información oficial únicamente confirma la localización en el océano Pacífico y no detalla reportes de percepción en áreas pobladas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.