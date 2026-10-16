Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gustavo Petro, quien ejerció como presidente de Colombia, vuelve a captar la atención política tras su designación como presidente del movimiento Pacto Histórico. El propio Petro confirmó esta noticia a través de un mensaje en su cuenta de X, red social en la que expresó: “Otra vez soy presidente... De Pacto Histórico. Asumo la presidencia del Pacto para hacerlo el movimiento más grande del Pueblo colombiano, capaz de desatar su poder constituyente”. Según El Nuevo Día, el pronunciamiento surgió después de la confirmación, por parte del Pacto Histórico, de que él será quien encabece oficialmente la colectividad a partir de este anuncio. La decisión es crucial, pues marca el regreso de Petro a una posición de protagonismo, aunque esta vez no desde un cargo de elección popular sino como líder interno del movimiento.

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Este nuevo rol dentro del Pacto Histórico representa un cambio en la ruta política de Petro luego de su paso por la Casa de Nariño. La presidencia del movimiento le otorga una responsabilidad directa en la reorganización y el crecimiento de la colectividad, justo en el contexto en que los partidos y alianzas políticas ya comienzan a prepararse para las elecciones regionales previstas para 2027 y las presidenciales de 2030. Su nombramiento puede leerse como un esfuerzo por fortalecer la estructura del Pacto Histórico y aumentar su influencia, de acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día.

En su mensaje, Petro hizo énfasis en dos puntos clave. Por un lado, manifestó su propósito de ampliar el alcance del Pacto Histórico, proyectándolo como el "movimiento más grande del pueblo colombiano". Por otro lado, mencionó la idea de “desatar el poder constituyente”, concepto que suele utilizar para aludir a la posibilidad de estimular la participación directa de la ciudadanía en decisiones políticas fundamentales. La consigna de Petro acerca del poder constituyente apunta a fomentar una mayor movilización social e involucramiento popular en la agenda del movimiento.

El retorno de Gustavo Petro al liderazgo del Pacto Histórico sucede en una coyuntura de reorganización en el escenario político nacional. Su papel como presidente del movimiento puede marcar el inicio de una nueva etapa, en la que buscará definir el rumbo, consolidar la base social y prepararse estratégicamente para las próximas contiendas electorales. Así, el exmandatario se ubica nuevamente en el centro del debate público, aunque esta vez desde la coordinación interna de la colectividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico?

La elección de Gustavo Petro como presidente del Pacto Histórico implica que tendrá una responsabilidad directa en dirigir, fortalecer y reorganizar el movimiento. Esto ocurre en un contexto político donde las fuerzas políticas están orientadas a definir estrategias con miras a las próximas elecciones regionales y presidenciales. Su liderazgo puede influir en la capacidad de convocatoria e implantación de ideas dentro del movimiento.

¿Qué significa el “poder constituyente” mencionado por Gustavo Petro?

El término “poder constituyente”, en el contexto utilizado por Gustavo Petro, se refiere a la facultad de la ciudadanía para intervenir de manera activa en el diseño y toma de decisiones políticas fundamentales, como la reforma o creación de nuevas normas y estructuras estatales. Petro plantea que el movimiento debe canalizar y activar esa participación popular para fortalecer su impacto político.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.