Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tres cambuches fueron desmontados recientemente en la ronda hídrica de la quebrada La Balsa, ubicada en el barrio Pedregal de la comuna 6 de Ibagué. Así lo informó la Alcaldía, luego de adelantar una intervención en conjunto con la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y habitantes del sector. El objetivo principal de esta jornada fue recuperar espacios públicos y mejorar tanto el entorno ambiental como la seguridad en la zona, que se había visto afectada por la presencia de estructuras informales y acumulación de residuos.

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Según la información entregada por la Administración Municipal, durante la jornada no solo se desmontaron los tres cambuches, sino que también se retiraron escombros y diferentes tipos de residuos sólidos que habían sido depositados en el sitio. Además, se realizaron labores específicas de limpieza y acciones orientadas hacia la recuperación ambiental del entorno, reforzando el propósito de transformar espacios degrados en áreas aptas para el uso comunitario.

En el proceso de recuperación participaron personas que actualmente cumplen medidas correctivas por infringir normas señaladas en la Ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estas personas, de acuerdo con las sanciones impuestas, prestaron trabajos orientados a la recuperación del espacio público como parte de sus obligaciones legales. De esa manera, se puso en práctica una estrategia que integra el cumplimiento de sanciones con el beneficio directo para la comunidad.

El secretario de Gobierno de Ibagué, Jhon Jairo Rojas, resaltó la importancia de la coordinación entre las autoridades y los ciudadanos en estas labores. Según indicó, resulta fundamental “trabajar con personas que cumplen medidas correctivas y apoyando a esta comunidad”, destacando la labor articulada dentro de la comuna 6, en el barrio Pedregal.

Finalmente, la Alcaldía de Ibagué anunció que este tipo de intervenciones continuarán replicándose en otros barrios y sectores del municipio, con la finalidad de evitar la reocupación del espacio por nuevas estructuras informales y prevenir la disposición inadecuada de desechos, favoreciendo así a la seguridad y el disfrute colectivo de los espacios recuperados.

¿Qué consecuencias trae la presencia de cambuches en la quebrada La Balsa para la comunidad y el medioambiente?

La presencia de cambuches en la quebrada La Balsa afecta la calidad ambiental y la seguridad del sector, pues contribuye a la acumulación de residuos y escombros. Esto deteriora el entorno natural y limita el disfrute del espacio público por parte de la comunidad, según la Alcaldía de Ibagué.

¿Qué es la Ley 1801 de 2016 y cómo se aplica en la recuperación de espacios públicos en Ibagué?

La Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece medidas correctivas para quienes infringen normas de convivencia. En Ibagué, personas que se encuentran cumpliendo estas sanciones participaron en labores de limpieza y recuperación ambiental como parte de la estrategia municipal para recuperar zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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