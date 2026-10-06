Una familia que se movilizaba por la vía Panamericana, entre Rosas y Timbío, Cauca, quedó en medio de un hecho de inseguridad que fue registrado en video durante la noche de este martes 6 de octubre.

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Las imágenes fueron grabadas desde otro vehículo por una mujer que viajaba con sus hijos. En la grabación se observa el momento en que varios hombres interceptan una camioneta en plena carretera, mientras la testigo pide al conductor que dé reversa ante la situación.

El video posteriormente fue difundido en redes sociales y permitió conocer el momento de tensión vivido por quienes transitaban por este corredor. En el registro también se escuchan las reacciones de la mujer y de los menores que la acompañaban, quienes expresaron su preocupación mientras presenciaban el asalto.

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La Policía de Popayán, que tiene jurisdicción en este tramo de la vía, informó que adelanta las verificaciones para establecer qué ocurrió con los ocupantes de la camioneta. Una de las hipótesis que se analiza es que se haya tratado del hurto del vehículo, aunque tampoco se descarta que las personas hayan sido retenidas.

#ATENTOS. Momentos de extrema tensión y zozobra se vivieron hace pocos minutos en la vía entre Rosas y Timbío (Cauca), donde hombres fuertemente armados interceptaron a los ocupantes de una camioneta Hilux gris, los bajaron a la fuerza para subirlos a otro vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido, mientras intimidaban con disparos y amenazas a los testigos de otro automotor que presenciaron el violento rapto. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 7, 2026

Autoridades investigan lo ocurrido en carretera de Cauca

Por ahora, las autoridades buscan determinar la identidad de los responsables y establecer qué pasó con las personas que viajaban en la camioneta. El caso también vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad de este tramo de la Panamericana, uno de los principales corredores viales del suroccidente del país.

La situación ocurre pocos días después de que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, pidiera al Gobierno Nacional reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la vía Panamericana, tras un ataque contra uniformados registrado en el sector de Tunía.

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