Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en el norte de Bogotá. Un delincuente armado intentó robar la camioneta de una familia en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, pero terminó huyendo luego de no conseguir poner en marcha el vehículo.

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El hecho ocurrió durante la noche del 20 de julio y fue captado desde un edificio cercano. En las imágenes se observa cómo el hombre intercepta la camioneta cuando se encontraba detenida, se acerca rápidamente al lado del conductor y abre la puerta mientras amenaza a los ocupantes.

Durante varios segundos, el delincuente intenta tomar el control del vehículo, aparentemente con la intención de llevárselo. Sin embargo, por razones que no son claras en el video, no logra arrancarlo.

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Al ver frustrado el robo, el hombre desiste de su intento y emprende la huida a pie. Apenas unos metros más adelante, un motociclista que presuntamente actuaba como su cómplice lo recoge para abandonar el lugar antes de que llegaran las autoridades.

#BOGOTÁ. ​Momentos de angustia vivió una familia, anoche, 20JUL en el b/Cedritos, loc/Usaquén, tras ser interceptada por un sujeto armado que intentó hurtarles su camioneta. El asaltante al no lograr arrancar el vehículo, se vio obligado a huir junto a un cómplice que lo esperaba… pic.twitter.com/W4WNz30LXi — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 21, 2026

Qué pasó con el intento robo de la camioneta en Usaquén

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales y provocó decenas de reacciones de ciudadanos que expresaron preocupación por la creciente inseguridad en sectores residenciales del norte de la capital. Varios usuarios señalaron que este tipo de hechos se ha vuelto cada vez más frecuente y pidieron un mayor refuerzo de la presencia policial en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con este intento de hurto ni sobre el estado de la investigación para identificar a los responsables.

Mientras tanto, la grabación se convirtió en una nueva evidencia de la modalidad con la que operan algunos delincuentes en Bogotá, quienes actúan armados y cuentan con vehículos de apoyo para facilitar la fuga.

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