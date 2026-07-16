Momentos de pánico vivieron clientes y trabajadores de un restaurante del barrio Techo, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, luego de que se registrara una balacera durante un intento de hurto. El hecho dejó a dos personas heridas tras un intercambio de disparos dentro del establecimiento.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso ocurrió en un restaurante ubicado en la carrera 78B con calle 38C Sur. Hasta ese punto llegaron dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta y que, aparentemente, pretendían robar las pertenencias de los clientes.

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En medio del asalto uno de los ciudadanos que se encontraba en el lugar reaccionó contra los delincuentes. La información preliminar señala que esta persona sería integrante activo del Ejército Nacional y habría utilizado su arma de dotación para intentar detener el robo.

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Durante el cruce de disparos resultaron heridas dos personas: el presunto integrante de la fuerza pública y uno de los involucrados en el intento de hurto. Ambos fueron trasladados a un centro médico cercano para recibir atención, mientras que los responsables del ataque escaparon del lugar.

El hecho causó preocupación entre habitantes y comerciantes de la zona. En declaraciones recogidas por el Canal RCN, algunos testigos señalaron que la escena provocó miedo entre las personas que estaban en el establecimiento, especialmente porque había familias y niños en el lugar.

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“Había familias, había niños; una señora se tiró al suelo esperando que no le impactara ninguna bala. Son cosas que en esta sociedad, y más en esta zona, no deberían pasar. A uno de ellos, de tanto disparar, se le encasquilló el arma”, relató uno de los testigos.

Los habitantes también manifestaron preocupación por la situación de seguridad en el sector y pidieron mayor presencia de las autoridades para prevenir nuevos hechos violentos.

La Policía reiteró la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa y recordó que los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento gratuito para retiros de dinero en efectivo con el objetivo de reducir riesgos de hurto.

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