Conductores que transitan entre Cali y Popayán se encontraron con una situación de riesgo en la vía Panamericana: un ataque armado contra tropas del Ejército obligó a cerrar el corredor a la altura del peaje de Mondomo, en Santander de Quilichao, norte del Cauca. La acción habría incluido el lanzamiento de explosivos desde drones contra los uniformados.

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El hostigamiento se registró hacia las 4:30 de la tarde del martes en la vereda Cachimbal. De acuerdo con la información preliminar citada por Blu Radio, los responsables habrían utilizado morteros artesanales lanzados desde aeronaves no tripuladas para atacar a los militares que permanecían en ese punto de la carretera.

La situación llevó a las autoridades a suspender el tránsito vehicular por este tramo de la Panamericana, una vía fundamental para la conexión entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. El cierre afecta a conductores, transportadores y viajeros que utilizan habitualmente este corredor.

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#ULTIMAHORA | Nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Cachimbal, en Mondomo, Santander de Quilichao, Cauca. Se registran combates en la zona y permanece suspendida la movilidad por la vía Panamericana entre Santander de Quilichao y Cali. Es el tercer ataque contra este punto durante noviembre. @RicharVidal85 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

El hecho también despertó preocupación entre los representantes del sector productivo. Julián Torres Sarria, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Cauca, rechazó lo ocurrido y advirtió sobre sus consecuencias para las comunidades cercanas.

El dirigente aseguró que los hostigamientos generan temor entre los habitantes y afectan las actividades comerciales y económicas de la región. También pidió mayor respaldo del Gobierno nacional y departamental para las tropas que permanecen en el territorio.

“Queremos hacer un llamado importante al Gobierno nacional, al presidente de la República, al gobierno departamental para que cobijen a nuestra fuerza pública con mejor tecnología, con mejores condiciones operativas para rechazar contundentemente estas acciones criminales que se han venido incrementando a lo largo de los últimos meses”, manifestó Torres.

Por ahora, las autoridades deben entregar un balance oficial sobre las consecuencias del ataque, pues todavía no se confirma si hubo militares heridos o daños en la infraestructura. Mientras se atiende la emergencia, la recomendación para los viajeros es evitar desplazamientos por el sector del peaje de Mondomo.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.