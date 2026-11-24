La incertidumbre se apoderó de Isabel Vázquez, esposa de uno de los trabajadores que permanecían retenidos durante la toma del Éxito de Cartagena, ocurrida este martes 24 de noviembre. La mujer aseguró en Blu Radio que no tiene noticias de su esposo, José David Fonseca Franco, desde que salió de casa para cumplir con su jornada laboral.

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Fonseca, de 37 años, trabaja como supervisor de bodega del establecimiento comercial y tiene entre sus responsabilidades coordinar los pedidos con los proveedores del almacén.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Isabel contó que su esposo salió de casa a las 6:00 de la mañana y que tenía previsto terminar su turno a la 1:30 de la tarde. Sin embargo, la emergencia en el establecimiento cambió por completo la jornada de la familia.

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“Hasta el momento no he recibido noticias de ningún tipo. Yo estoy muy, muy angustiada. Mi esposo se fue desde las 6 de la mañana, él salía a la 1:30 de la tarde del trabajo. No ha llegado, no he tenido ningún tipo de noticias de él”, expresó.

La mujer manifestó que la falta de información la tiene desesperada, pues tampoco sabe qué ha ocurrido con José David desde que se conoció la situación de orden público en el almacén.

Dos hijos pequeños esperan noticias de su papá

La angustia de Isabel también está marcada por la situación de sus dos hijos, quienes esperan en casa el regreso de su padre. La pareja tiene una niña de 6 años y un niño de 4, que todavía no han podido reencontrarse con José David en medio de la emergencia.

“Él tiene dos hijos pequeños, una niña de 6 y un niño de 4 años que lo están esperando”, contó Isabel durante la entrevista radial.

La esposa del trabajador reconoció que no sabe cómo afrontar lo que está ocurriendo y que permanece a la espera de alguna comunicación que le permita conocer el estado de su esposo.

“Su esposa, yo, Isabel, que estoy… No sé ni qué hacer, la verdad, porque estoy muy angustiada. No tengo ningún tipo de noticias de él”, agregó.

¿Qué pasó en el Éxito de Cartagena?

La emergencia se registró durante la mañana de este martes en el Éxito de La Castellana, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena.

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, varios hombres armados habrían intentado asaltar un vehículo de transporte de valores que iba a recoger dinero en uno de los establecimientos comerciales.

La presencia de los sospechosos fue detectada por las cámaras de seguridad, cuyos operadores activaron los botones de pánico para alertar a las autoridades. Tras la llegada de la Policía, los presuntos responsables terminaron refugiándose en uno de los locales y retuvieron a trabajadores y clientes.

El mandatario informó que inicialmente había 30 personas retenidas y que cinco mujeres habían sido liberadas. Mientras avanzaba el operativo, familiares de quienes permanecían dentro del establecimiento esperaban noticias en los alrededores.

Entre ellos estaba Isabel Vázquez, quien aguardaba información sobre José David Fonseca y el regreso a casa de un trabajador que, antes de la emergencia, simplemente había salido a cumplir con su jornada.

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