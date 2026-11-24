Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de tensión se vivieron el martes 24 de noviembre en el peaje de Chusacá, situado sobre la vía Bogotá-Girardot. Todo se originó debido a un cierre temporal de la carretera, lo que provocó una importante congestión vehicular y alimentó rumores acerca de la presencia de un posible carro bomba. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la concesión Vía Sumapaz y organismos oficiales, la causa del cierre no fue un atentado, sino un simulacro de atención de emergencias, ejecutado para probar la preparación frente a posibles incidentes de seguridad vial.

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La restricción inició aproximadamente a las 10:00 de la mañana y se mantuvo durante cerca de 30 minutos. Durante este periodo, la concesión Vía Sumapaz coordinó el ejercicio junto con autoridades y equipos de socorro, en un esfuerzo por evaluar y mejorar los protocolos de reacción ante eventuales emergencias en el corredor vial. Esta intervención hizo parte de las estrategias de seguridad que se implementan para reforzar la prevención y la atención oportuna de potenciales crisis en una de las vías más transitadas del país.

El cierre repentino y la notable presencia de personal de emergencia en el peaje de Chusacá sorprendieron a numerosos conductores que transitaban por este crucial corredor nacional. La incertidumbre creció cuando, a través de redes sociales, empezaron a difundirse imágenes y reportes que sugerían la existencia de una posible amenaza con explosivos en el lugar. Esta información no oficial aumentó rápidamente la preocupación entre los viajeros, quienes se vieron atrapados en medio de versiones contradictorias respecto a la verdadera causa de la restricción vehicular.

De acuerdo con los reportes, el clima de temor se intensificó debido al contexto reciente de violencia contra la infraestructura vial. En días anteriores, se habían registrado ataques contra peajes en distintas zonas del país, lo que incrementó las alarmas sobre la seguridad en las carreteras nacionales. Una vez culminado el simulacro, la concesión comunicó que la movilidad fue restablecida a lo largo del corredor Bogotá-Girardot. El principal objetivo de la jornada fue comprobar la capacidad de reacción de los equipos y fortalecer la cooperación entre las diferentes entidades responsables de la seguridad vial.

A pesar de tratarse de un ejercicio controlado, el episodio dejó en evidencia la inquietud que pueden generar este tipo de procedimientos entre los usuarios de la vía, especialmente en una coyuntura marcada por hechos recientes de violencia a lo largo de la red vial nacional.

¿Por qué el cierre del peaje de Chusacá generó temor entre los viajeros?

El temor surgió porque varios conductores quedaron sorprendidos por el cierre inesperado y la intensa presencia de equipos de emergencia. Además, en redes sociales empezaron a circular rumores y reportes sobre un posible carro bomba, lo que contribuyó a la desinformación y al pánico entre quienes transitaban la vía Bogotá-Girardot. El contexto de violencia en la infraestructura vial del país también amplificó la sensación de inseguridad.

¿Qué medidas tomaron las autoridades durante el simulacro en el peaje de Chusacá?

Durante aproximadamente 30 minutos, la concesión Vía Sumapaz, junto con autoridades y organismos de socorro, bloquearon temporalmente el tráfico para evaluar los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante una emergencia en la carretera. El simulacro permitió fortalecer la coordinación y los procedimientos necesarios para actuar eficazmente en caso de una crisis real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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