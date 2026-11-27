Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Universidad de Antioquia recibirá un respaldo económico significativo de parte de la Gobernación de Antioquia, que transferirá COP 11.564 millones adicionales para ayudar a enfrentar las dificultades financieras de la institución. De acuerdo con la resolución emitida por la Secretaría de Hacienda Departamental el 24 de noviembre de 2026, este aporte será entregado en un solo giro y tiene carácter extraordinario, es decir, se trata de una transferencia única, no recurrente y no incorporable al presupuesto ordinario de la universidad.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo planteado por la Gobernación, la universidad dispondrá de autonomía total para decidir a qué áreas destinar estos recursos, dentro de un margen que incluye gastos no recurrentes, infraestructura y acciones para fortalecer la calidad educativa. No obstante, el aporte no podrá considerarse parte de los ingresos habituales ni compromete a la administración departamental a destinar fondos similares en los próximos años.

El origen de estos fondos, de acuerdo con la resolución, es el ahorro derivado de la reducción en gastos de personal de la gobernación durante 2026, como resultado de una política de austeridad administrativa. El desembolso de los recursos se realizará, como detalla la Tesorería General, en un único pago después de aprobarse los trámites presupuestales y contar con los fondos disponibles.

En palabras de Carlos Eduardo Castaño Ríos, vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, este respaldo es una muestra importante del compromiso de la gobernación por fortalecer la estabilidad financiera de la institución en un momento donde las dificultades presupuestales han estado en el centro de la agenda.

El monto adicional de COP 11.564 millones no sustituye a los aportes corrientes que la gobernación destina cada año a la universidad. De hecho, según la secretaria de Hacienda de Antioquia, Ofelia Elcy Velásquez Hernández, estos recursos se suman a los COP 62.721 millones que corresponden a las transferencias ordinarias del departamento en el mismo periodo. Entre 2024 y 2027, el departamento ha destinado más de $273.000 millones hacia la universidad, incluyendo $25.262 millones en transferencias adicionales, según lo divulgado en el boletín de prensa del 26 de noviembre. Sin embargo, la gobernación ha enfatizado que la solución definitiva a la financiación de la educación superior pública es una responsabilidad que recae en el Gobierno nacional.

¿En qué se deben invertir los COP 11.564 millones adicionales para la Universidad de Antioquia?

La Universidad podrá decidir cómo distribuir estos fondos en función de su autonomía universitaria, pero exclusivamente en rubros como gastos no recurrentes, infraestructura y programas que fortalezcan la calidad educativa, tal como lo indica la resolución departamental del 24 de noviembre de 2026.

¿Esta transferencia de la Gobernación de Antioquia será recurrente en los próximos años?

No. La resolución establece que el aporte es una transferencia "adicional, extraordinaria y no recurrente, por una sola vez", lo que significa que no se repetirá en futuras vigencias ni formará parte estable del presupuesto de la universidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.